"Межигорье" хотят сделать государственным парком-памятником

Кабинет министров согласовал ходатайство Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье". Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 24 июня, сообщает Минприроды.

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Как отмечают в ведомстве, живописное урочище возле Днепра служит государственной резиденцией с 1935 года, и на его территории отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.

"Годами места, где побывали разные государственные деятели, были недоступны украинцам. После Революции достоинства "Межигорье" стало одним из популярных туристических мест", - напоминают в министерстве.

Как заявил министр Руслан Стрелец, он надеется, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией - как, например, парк "Феофания", Мариинский парк или Голосеевский лес.

Но чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минокружение должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Напомним также, что в январе президент Владимир Зеленский распорядился создать в Украине три новых национальных парка - "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".