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Київрада схвалила проект створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"
Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таке рішення 85 депутатів. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.
За його словами, створення заказника - це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною.
"Над проектом цього рішення ми працювали разом з активістом Романом Ратушним, який боровся за збереження "Протасового Яру" зеленою зоною столиці. І який героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Створення заказника – це вшанування пам’яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", – сказав Віталій Кличко.
Він додав, що "Протасів Яр" врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником і "буде радувати не одне покоління киян".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, як наголосили у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", даним рішенням був здійснений важливий крок до мрії киян.
"Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Попереду — багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру. Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено," - йдеться у повідомленні громадської організації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 7 липня погодив проект указу президента про створення державного парку-пам’ятки "Межигір'я".