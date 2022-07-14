Київрада схвалила проект створення ландшафтного заказника "Протасів Яр"

Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таке рішення 85 депутатів. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

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За його словами, створення заказника - це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною.

"Над проектом цього рішення ми працювали разом з активістом Романом Ратушним, який боровся за збереження "Протасового Яру" зеленою зоною столиці. І який героїчно загинув, захищаючи Україну від навали російських варварів. Створення заказника – це вшанування пам’яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що "Протасів Яр" врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником і "буде радувати не одне покоління киян".

Зокрема, як наголосили у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", даним рішенням був здійснений важливий крок до мрії киян.

"Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Попереду — багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру. Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено," - йдеться у повідомленні громадської організації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 7 липня погодив проект указу президента про створення державного парку-пам’ятки "Межигір'я".