Киевсовет одобрил проект создания ландшафтного заказника "Протасов Яр"

Киевсовет одобрил решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр". Поддержали такое решение 85 депутатов. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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По его словам, создание заказника - это чествование памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным.

"Над проектом этого решения мы работали вместе с активистом Романом Ратушным, который боролся за сохранение "Протасового Яра" зеленой зоной столицы. Он героически погиб, защищая Украину от нашествия российских варваров. Создание заказника – это память Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным", – сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что "Протасов Яр" спасли от застройки. Он является ландшафтным заказником и будет радовать не одно поколение киевлян.

В частности, как отметили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", данным решением был предпринят важный шаг к мечте киевлян.

"Мы осознаем, что это только начало. Что одним решением на бумаге заказник не создать. Впереди много работы по упорядочению и развитию "Протасового Яра". Но важный шаг к мечте киевлян и Романа Ратушного уже осуществлен," - говорится в сообщении общественной организации.

Напомним, Кабинет министров на заседании 7 июля согласовал проект указа президента о создании государственного парка-памятника "Межигорье".