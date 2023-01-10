"Межигорье" станет парком-памятником: в Раде зарегистрировали законопроект

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8341 "Некоторые вопросы создания объектов природно-заповедного фонда Украины". Документ предусматривает, что бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" станет парком-памятником.

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На сайте парламента по состоянию на 10 января отсутствует текст законопроекта, однако в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук раскрыл некоторые его детали.

"Создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование", - цитирует он законопроект.

Кроме того, правительство предлагает Раде законопроектом №8341 обеспечить создание специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов обращалось к правительству с ходатайством о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье". Кабмин согласовал документ еще в июне 2022 года.

Кроме того, в июле правительство согласовало объявление "Межигорье" государственным парком-памятником. Такой статус присваивается наиболее значимым и ценным образцам паркового строительства с целью их охраны, а также использование в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях. Сейчас такой статус имеют, в частности, парки "Феофания" и Мариинский парк в Киеве, Стрыйский парк во Львове.