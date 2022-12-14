Высший антикорсуд конфисковал имущество Януковича в пользу государства

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц, решив взыскать в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства.

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Как говорится в сообщении суда, это центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 квадратных метра), которые находятся в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Также конфискованы несколько машиномест в подземном паркинге, квартира, дом, судно марки Brig, 100% ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника", денежные средства в сумме 31,05 миллиона гривен и 84,96 тысячи долларов.

Кроме того, конфисковано 537 историко-культурных и материальных ценностей и произведений искусства, оценочная стоимость которых составляет более 18,78 миллиона евро.

Отмечается, что суд избрал указанным лицам санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона о санкциях (взыскание активов в доход государства). Применение этого вида санкций предусматривается именно через решение суда по иску Минюста.

Как уточняют в организации "Центр противодействия коррупции", речь идет, в частности, о резиденции "Межигорье" в Новых Петровцах, гостинично-рестораном комплексе в Сухолучье и квартире на Оболонской набережной в Киеве. Среди других ценностей – книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка XIX века.

"Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал России в проведении подрывной и террористической деятельности против Украины и ведении агрессивной войны. Среди прочего, он публично обращался к президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия условий страны-агрессора", - отмечают в ЦПК.

Напомним также, что в июле Кабинет министров согласовал проект указа президента о создании на территории бывшей резиденции Януковича "Межигорье" государственного парка-памятника.

Отметим, что против Януковича в Украине после его побега в феврале 2014 года в Россию был открыт целый ряд уголовных дел по разным эпизодам. В частности, обвинительным приговором в январе 2019 года завершилось дело о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу о завладении упомянутой государственной резиденцией "Межигорье" в 2007 году, а с февраля 2022 года подозревается и в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. В июне этого года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти.