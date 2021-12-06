Верховный суд подтвердил приговор Януковичу за госизмену

Верховный суд оставил в силе заочный приговор бывшему президенту Виктору Януковичу в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Такое решение суд принял на заседании 6 декабря, рассмотрев кассационную жалобу защиты Януковича.

При этом интересы экс-президента представлял в суде государственный адвокат: ранее в понедельник адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович решил отозвать своих адвокатов, включая его самого, из-за невозможности обеспечения его права на защиту.

"В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", — сообщил юрист.

Сердюк указал на то, что на протяжении всего процесса защита Януковича пыталась организовать его участие в судебных заседаниях по единственной, по его словам, законной процедуре – в порядке международной правовой помощи, однако Верховный суд предлагал задействовать для этого лишь процедуру с использованием его собственных технических средств.

Также он посетовал на невозможность защиты лично и конфиденциально встретиться с экс-президентом в России из-за отсутствия времени на получение документов для въезда в условиях карантинных ограничений. В свою очередь на последних заседаниях, по словам адвоката, суд отклонял все доводы, ходатайства и документы защиты без каких-либо законных оснований.

Напомним, что изначально 24 января 2019 года приговор к 13 годам тюрьмы вынес экс-президенту Оболонский районный суд Киева. В то же время суд оправдал Януковича по обвинению в пособничестве и посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей или другим тяжким последствиям.

2 октября 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд. Защита же экс-президента обжаловала его в Верховном суде.

Отметим также, что в начале ноября Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении Януковичу в руководстве преступной группой, в которую входили бывшие чиновники силовых ведомств, подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.