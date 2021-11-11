Политика 60 минут назад

Начальнику охраны Януковича, сбежавшему вместе с ним в РФ, объявили о подозрении

До настоящего времени бывший замглавы УГО в Украину не вернулся

Виктор Янукович в 2019 году. Фото: скриншот видео RT Виктор Янукович в 2019 году. Фото: скриншот видео RT
Виктор Янукович в 2019 году. Фото: скриншот видео RT

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны — начальнику службы безопасности президента.

Как говорится в сообщении бюро, ему вменяют часть 2 статьи 408 Уголовного кодекса (дезертирство с оружием или по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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"Установлено, что в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания бывшего президента Украины на территории Российской Федерации незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины", — указывают в ГБР.

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Следствие констатирует, что экс-замруководителя УГО, действуя в интересах экс-президента Виктора Януковича, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию России и до настоящего времени не вернулся.

Напомним также, что на прошлой неделе самому Януковичу сообщили о подозрении в руководстве организованной преступной группой.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

Кроме того, в отношении него расследуется дело о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году. В рамках него в начале октября экс-президента заочно решили арестовать, несмотря на наличие тюремного приговора по вышеуказанному делу.

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