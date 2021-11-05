Политика 20 минут назад

Руководитель организованной преступной группы: Януковичу сообщили о новом подозрении

Государственное бюро расследований сообщило президенту-беглецу Виктору Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы. В результате ее действий погибли 76 человек и более 800 получили телесные повреждения

Экс-президент-беглец Виктор Янукович Экс-президент-беглец Виктор Янукович
Экс-президент-беглец Виктор Янукович

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

Об этом сообщили в ГБР.

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"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года", — сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации ГБР, Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в частности, подозреваются в совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей, причинению участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств, превышению власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, незаконное препятствование организации и проведению собрания, митингов.

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В ГБР подчеркивают, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Следователи направили экс-президенту подозрение на адреса последних известных мест жительства, а также вручили копии его защитникам.

Кроме того, следственный судья рассматривает ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заочно избрал бывшему президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году. 

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы. 2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

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