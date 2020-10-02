13 лет за госизмену: приговор беглому экс-президенту Януковичу вступил в силу

2 октября Киевский апелляционный судй отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда от 24 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, приговор вступил в законную силу.

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Коллегия судей апелляционной инстанции признала обоснованными доводы прокуроров и оставила без изменений приговор, по которому экс-президент Украины Януковича осужден за совершение уголовных преступлений.

Януковичу назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что своими умышленными противоправными действиями Янукович совершил преступление против основ национальной безопасности Украины — государственную измену, а именно — предоставление иностранному государству — РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (часть 1 статьи 111 УК Украины).

Кроме этого, своими умышленными противоправными действиями Янукович совершил преступление против мира, а именно пособничество в ведении агрессивной войны (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 437 УК Украины).

Напомним, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Бывшего президента обвиняли в государственной измене. Одним из основных доказательств в данном деле является письмо с обращением Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины во время судебных дебатов просили суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Суд длился более полутора лет, cсостоялось 89 заседаний.

Сам Янукович, комментируя это решение, назвал его "построенным на лжи и ненависти".

Как сообщалось ранее, к годовщине Революции Достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинскому народу.

Текст заявления беглого гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.