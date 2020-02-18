Политика 1 час назад

Янукович обратился к украинскому народу: ругал Порошенко и хвалил Зеленского

По мнению беглого президента, из-за пятого гаранта "народ был ввергнут в нищету", зато первые шаги шестого — "дают надежду на мир"

Янукович обратился к украинскому народу: ругал Порошенко и хвалил Зеленского Янукович обратился к украинскому народу: ругал Порошенко и хвалил Зеленского
Беглый экс-президент Виктор Янукович. Фото: Reuters

К годовщине Революции Достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинскому народу. Текст заявления беглого гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

В своем сообщении экс-президент назвал события на Майдане "страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины", подчеркнув, что "спустя шесть лет, Майдан продолжает разделять страну".

В который раз политик обвинил команду пятого президента Петра Порошенко в разжигании конфликта и использовании его "как ширмы для коррупции и мародерства". При этом, по мнению Януковича, именно из-за реформ при власти Порошенко "экономика была разрушена, а народ ввергнут в нищету".

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В то же время четвертый гарант одобрил политику нынешнего президента Владимира Зеленского, которая, по его словам, "объединяет Украину".

"После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", — написал он.

Напоследок Янукович заявил, что сделает "все для того, чтобы страна не упустила эту надежду", однако не уточнил, каким образом и чем именно поможет Украине.

Напомним, экс-президент Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Через год после этого народные депутаты лишили его звания гаранта.

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В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в войне. За названные преступления беглого президента приговорили к 13 годам тюрьмы. Впрочем, приговор еще не вступил в силу — его обжаловали в апелляционном порядке. Сам Янукович свою вину отрицает.

Последние новости от экс-гаранта были в сентябре 2019 года — тогда его защита сообщила, что работает над возвращением Януковича в Украину.

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