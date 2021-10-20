Азарова заочно арестовали по делу о Харьковских соглашениях

Печерский районный суд Киева 20 октября заочно избрал бывшему премьер-министру Николаю Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о подписании 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ.

Как сообщает Офис генерального прокурора, такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Азарова процедуру экстрадиции.

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Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на проведение в отношении экс-премьера специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, что еще в марте этого года Азарову Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в совершении им государственной измены по предварительному сговору (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

По данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона о международных договорах Украины подписал распоряжение об одобрении так называемых Харьковских соглашений в интересах России.

Данный документ предусматривал продление пребывания в Крыму ЧФ РФ на 25 лет под предлогом получения Украиной скидки на газ.

Как отмечали в ГБР, с 21 по 23 апреля 2010 года Азаров обеспечил согласование проектов самого соглашения, а также проекта закона о его ратификации министерствам и другими центральными органами власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами. Благодаря этому Верховная Рада ратифицировала соглашение уже 27 апреля.

Украинские правоохранители считают, что в результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым в феврале 2014 года.