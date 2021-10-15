Попытка узаконить аннексию: Россия начала перепись населения в Крыму

Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что такие действия Москвы направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В МИД считают, что эта перепись является попыткой легитимизировать аннексию Крыма, а также распространить на его территорию действие российского законодательства.

МИД предупредил, что участники Крымской платформы будут противостоять таким действиям России. Ведомство отметило, что оставляет за собой право принять меры. Какие именно — в МИД не уточнили.

В Киеве напомнили, что крымский "референдум" 16 марта 2014 года о присоединении к России не имеет юридической силы и не может служить основанием для организации на полуострове переписи населения.

В МИД отметили, что оценивать ситуацию в Крыму может только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат.

Отметим, что перепись населения в оккупированном Крыму проходит в рамках всероссийской переписи, основная часть которой состоится с 15 октября по 14 ноября. Перепись должна была проходить еще в 2020 году, однако ее трижды переносили из-за пандемии.

Это первая всероссийская перепись с момента аннексии Крыма — предыдущая состоялась в 2010 году. Однако в 2014 году на территории полуострова российская оккупационная администрация организовала отдельную перепись.

Напомним, 23 августа прошел первый саммит Крымской платформы в Киеве. Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

Ранее стало известно, что Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый курортный город.