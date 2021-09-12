РФ хочет построить в оккупированном Крыму новый город

Российская Федерация планирует построить в оккупированном Крыму новый курортный город. Об этом заявил так называемый "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов.

Как передает ТАСС, город намерены создать на западном побережье аннексированного полуострова.

По словам "чиновника", населенный пункт хотят построить между Севастополем и Евпаторией, а при его строительстве якобы учтут современные урбанистические тенденции.

В скором времени Кабанов пообещал презентацию проекта, во время которой укажут сроки, объем финансирования, а также процент государственного и частного вклада в этот проект.

"Вице-премьер" также сообщил, что региональные власти получили технико-экономическое обоснование стоимости трех будущих яхтенных марин в Керчи, Феодосии и селе Яковенково Ленинского района.

"Почему Яковенково? По морским негласным правилам, переход должен быть не более 40 — 45 морских миль, и Яковенково — ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будем планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины", — пояснил Кабанов.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе запланировали строительство производственно-логистического комплекса для нужд российской армии.

Напомним, Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, еще на один год — до 23 июня 2022 года.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.