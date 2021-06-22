Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму

Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, еще на один год — до 23 июня 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, в Совете ЕС напомнили, что действующие ограничительные меры включают целевой импорт в Евросоюз продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Как отмечается, экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

"ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права, согласно заявлению высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Напомним, впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

При этом другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Ранее Европейский Союз ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси, среди которых — члены семьи президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщалось, около 92% жителей США заявили о своем желании, чтобы Вашингтон боролся против влияния России в мире.