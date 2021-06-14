Около 92% американцев хотят, чтобы США боролись против влияния России в мире — опрос

Около 92% жителей США заявили о своем желании, чтобы Вашингтон боролся против влияния России в мире.

При этом только 7% разделяют противоположное мнение, свидетельствуют результаты социологического опроса ABC News и Ipsos.

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В частности, 40% американцев считают, что борьба против российского влияния в мире должна быть приоритетом для США. 52% ответили, что такая политика должна быть среди приоритетов их страны.

В то же время мнение по продвижению Вашингтоном демократических ценностей не столь однозначно. Только 16% американцев считают, что для США распространение демократии в других странах должно быть приоритетом, а 60% — что эта цель должна быть одним из приоритетов. А вот 23% респондентов говорят, что США не поддерживают такую политику.

Кроме того, 49% американцев доверяют президенту Джозефу Байдену в его будущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Еще 16% доверяют лишь немного, а 34% — вообще не доверяют.

Известно, что в ходе исследования мнения американцев, которое проходило 11-12 июня 2021 года, опросили 509 совершеннолетних респондентов. Погрешность исследования не превышает 4,7%. Выборка репрезентативна для пола, возраста, расы, образования, региона, доходов и политических взглядов.

Как отмечается, этот опрос происходил перед встречей президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, которая состоится 16 июня в швейцарском городе Женева.

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, на встрече с Путиным Байден планирует обсудить ряд вопросов американо-российских отношений и, в частности, хочет поговорить об Украине.

Напомним, администрация президента США Джозефа Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Одной из причин такого решения является нежелание Вашингтона ухудшать отношения с Германией.

При этом американский президент Джо Байден заявлял, что Вашингтон не стремится идти на конфликт с Москвой, однако в то же время США готовы дать отпор на вызовы со стороны России.