Евросоюз ввел новые санкции против Лукашенко

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси, среди которых — члены семьи президента страны Александра Лукашенко

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"ЕС принял решение о замораживании активов и запрет на выдачу виз 78 людям и 8 юридическим лицам", — написал Йозвяк.

Как стало известно, санкции коснутся бизнесменов, членов семьи действующего руководителя страны Александра Лукашенко, прокуроров, судей, полицейских и военных чиновников, задействованных в репрессиях.

Кроме этого, в санкционный список попали компании МАЗ, БелАЗ, "Белаеронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

Как передает "Укринформ", 24 –25 июня на Совете ЕС будут рассмотрены секторальные санкции против Беларуси.

"Они будут поражать сектора белорусской экономики, которые напрямую связаны с экспортом. Санкции должны оказать давление на власти Беларуси, это будет болезненным для ее экономики. Но мы не пытаемся кого-то наказать — мы стремимся изменить их поведение", — заявил представитель ЕС Хосеп Боррель.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент призвал Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.