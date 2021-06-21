  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Евросоюз ввел новые санкции против Лукашенко

Санкции коснутся бизнесменов, членов семьи действующего руководителя страны Александра Лукашенко, прокуроров, судей, полицейских и военных чиновников, задействованных в репрессиях

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Беларуси, среди которых — члены семьи президента страны Александра Лукашенко

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"ЕС принял решение о замораживании активов и запрет на выдачу виз 78 людям и 8 юридическим лицам", — написал Йозвяк.

Как стало известно, санкции коснутся бизнесменов, членов семьи действующего руководителя страны Александра Лукашенко, прокуроров, судей, полицейских и военных чиновников, задействованных в репрессиях.

Читайте также:
Пауза без перспектив: как Беларусь стала еще одним недружественным соседом Украины

Кроме этого, в санкционный список попали компании МАЗ, БелАЗ, "Белаеронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

Как передает "Укринформ", 24 –25 июня на Совете ЕС будут рассмотрены секторальные санкции против Беларуси.

"Они будут поражать сектора белорусской экономики, которые напрямую связаны с экспортом. Санкции должны оказать давление на власти Беларуси, это будет болезненным для ее экономики. Но мы не пытаемся кого-то наказать — мы стремимся изменить их поведение", — заявил представитель ЕС Хосеп Боррель.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент призвал Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Индии арестовали "криптовалютного короля"
В Индии арестовали "криптовалютного короля"
Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить "промышленный безвиз" с ЕС
Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить "промышленный безвиз" с ЕС
Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко
Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. На Азовском побережье в песке застряли 20 автомобилей (ФОТО)

  4. В Индии арестовали "криптовалютного короля"

  5. Украинский аэропарк пополнили два авиалайнера

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...