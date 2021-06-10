Евросоюз намерен отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

Европейский парламент призвал Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.

В частности, они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает "Наша Ніва".

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции Евросоюза, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.

Также в документе призвали:

- ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;

- привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;

- ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";

- рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;

- приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ввести ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;

- лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".

Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня.

Напомним, Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

В свою очередь саммит глав стран Европейского Союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.