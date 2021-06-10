Евросоюз намерен отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

Европейский парламент призвал Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.
В частности, они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает "Наша Ніва".
"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции Евросоюза, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.
Также в документе призвали:
- ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;
- привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;
- ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";
- рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;
- приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ввести ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;
- лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".
Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня.
Напомним, Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.
В свою очередь саммит глав стран Европейского Союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.
Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.
Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.