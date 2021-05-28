Кабмин запретил пускать в небо Украины белорусские самолеты

28 мая Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с ГП "Украэрорух" было поручено установить соответствующий запрет с 00:00 29 мая 2021 года.

Кроме этого, Кабмин обязал Мининфраструктуры, Госавиаслужбу и Министерство иностранных дел согласно нормам международного права проинформировать об этом запрете соответствующие органы Республики Беларусь.

Напомним, что саммит глав стран Европейского союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

К столь радикальному шагу ЕС подтолкнул инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета ирландского лоукостера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, которая, в свою очередь, привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.

В свою очередь Россия перестала выдавать разрешения на прибытие самолетов в РФ по альтернативному маршруту, который проходил в обход воздушного пространства Беларуси.

В частности, рейсы Austrian Airlines из Вены в Москву и Air France из Парижа в московский аэропорт "Шереметьево" были отменены из-за отказа в выдаче таких разрешений.