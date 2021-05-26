Транспорт 1 час назад

Авиакомпания "Белавиа" запретила полеты в Украину до конца лета

Белорусский авиаперевозчик отменил полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа

Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: facebook.com/belavia Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: facebook.com/belavia
Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: facebook.com/belavia

Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне прекращения авиасообщения между странами запретила полеты в Украину до 25 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа", — говорится в сообщении.

При этом пассажиры, которые заранее приобрели билеты, получат свои деньги без учета штрафов.

В качестве альтернативы клиенты также смогут изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Известно, что этот срок действия составляет 1 год от приобретения для неиспользованных билетов, а также 1 год с момента начала полета — для частично использованных билетов.

Указано, что для финансового возмещения пассажиры должны обратиться в места покупки билетов.

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Напомним, 23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс. Позже стало известно о том, что на борту самолета находится оппозиционный журналист Роман Протасевич, его задержали. Информацию о задержании Протасевича подтвердили в МВД Беларуси. На родине журналист является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси, ему может грозить смертная казнь.

В ЕС выступили с первым официальным заявлением после того, что произошло. Там убеждены, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета.

Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет.

В Офисе президента Украины заявили о том, что вынужденная посадка в Беларуси самолета Ryanair рейсом Афины-Вильнюс является прямым проявлением международного терроризма.

Вскоре Верховная Рада приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая.

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