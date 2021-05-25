Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Украина с начала суток 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров утром 25 мая.

Правительство поручило Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление в таможенных пунктах аэропортов пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", — отметил Шмыгаль.

Напомним, что аналогичное решение приняли главы стран ЕС на саммите 24 мая. Решение было вызвано тем, что накануне в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.