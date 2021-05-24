"Пиратство и международный терроризм": США шокированы перехватом Беларусью рейса Ryanair

Перехват Беларусью самолета авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины — Вильнюс 23 мая для задержания бывшего редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вызвал острую реакцию США, Евросоюза и ряда других политических субъектов. В частности, США заявили, что на борту были их граждане, и принудительная посадка самолета в Беларуси угрожала их безопасности.

"Мы решительно осуждаем дерзкий и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью отклонить коммерческий рейс и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. США поддерживают народ Беларуси", — написал в своем Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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В свою очередь на сайте Госдепа также появилось заявление с осуждением данного акта и требованием освободить Протасевича.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Сообщения о причастности белорусских спецслужб и использование белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, США координируют свою реакцию с партнерами, включая ЕС, а также официальными лицами Литвы и Греции.

"Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предположениях, мы поддерживаем скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", — говорится в сообщении.

В свою очередь председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали на сайте комитета заявление, в котором осудили власти Беларуси за инцидент с рейсом Ryanair. Его подписали соответственно Павел Фишер, Рихардс Колс, Норберт Рётген, Жигимантас Павильонис, Чарли Фланаган, Богдан Клих и Том Тугендат.

"Мы, председатели комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, безоговорочно осуждаем угрозу насилия, примененную против гражданского самолета в небе над Беларусью. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж. Это напоминание о нелегитимности администрации, претендующей на власть в Минске", — говорится в нем.

Депутаты восьми стран также призывали ICAO незамедлительно провести расследование данного нарушения свободного перемещения между странами.

"Пока ICAO не сообщит об этом, мы призываем отстранить Беларусь от этой организации и запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее. Понятно, что нынешняя администрация Минска не уважает безопасность наших граждан и не может доверять защите их прав. Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами. Это нельзя позволять", — убеждены они.

Кроме того, председатели профильных комитетов восьми парламентов призвали страны НАТО и ЕС "наложить санкции на режим Лукашенко и лишить их возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейшего нападения на демократию в Европе".

"Мы призываем к проведению свободных выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных. Тирании не место ни в Беларуси, ни в Европе. Она угрожает не только своим гражданам, но и миллионам других людей по всему миру", — заявили они.

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На данное событие отреагировала и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсировав, что этот вопрос будет на повестке дня заседания Европейского совета 24 мая.

"Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть наказаны. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Европейский совет обсудит завтра, какие действия предпринять", — заявила она в своем Twitter.

Утром в понедельник ЕС распространил также заявление верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля с призывом, в частности, освободить Протасевича.

"Самолет, принадлежащий компании из ЕС, летавший между двумя столицами ЕС и перевозивший более 100 пассажиров, был заставлен военным самолетом приземлиться в Беларуси... Осуществляя этот акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить, было ли нарушение правил международной авиации", — отмечается в нем.

Во внешнеполитическом ведомстве ЕС добавили, что эта ситуация будет поднята на предстоящем заседании Европейского совета, подчеркнув, что последствия будут рассмотрены, в том числе будут приняты меры в отношении виновных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ограничился выражением обеспокоенности ситуацией в своем Twitter вечером воскресенья.

"Внимательно следим за насильственной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и задержанием оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров".

Международная организация гражданской авиации также отреагировала весьма сдержанно, заявив, что нуждается в более полных данных об инциденте.

"ICAO серьезно обеспокоена очевидной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы ждем, что заинтересованными странами и операторами будет официально предоставлено больше информации", — говорится в сообщении в ее Twitter.

Кроме того, ряд депутатов Верховной Рады, входящих в межфракционное объединение "За демократическую Беларусь", также высказались в рамках совместного заявления, опубликованного нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

"Можно констатировать, что диктатор Александр Лукашенко, силой удерживающий власть в Беларуси, продолжает беспрецедентное преследование оппозиции, журналистов и репрессии против собственного народа, непосредственно угрожает международной безопасности, угрозами взяв в заложники пассажирский самолет. Это можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства", — отмечается в нем.

На время фактического руководства Беларусью со стороны Лукашенко украинские нардепы предлагают официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с ним, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.

Также они требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси; прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью; подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении деятелей режима, включая самого Лукашенко; а на официальном уровне назвать последнего "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

В то же время официальная реакция Украины пока сдержанная: вечером 23 мая пресс-секретарь МИД Олег Николенко опубликовал в Twitter запись, которая никак не упоминала перехват самолета Ryanair. Ее перепостил и Twitter-аккаунт МИД, ничего к этому заявлению не добавивший даже впоследствии.

"Еще более тревожные новости поступают из Беларуси, поскольку мы узнали, что в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Это очередная атака белорусских властей на свободу слова. Мы требуем его немедленного освобождения. Во время нахождения под стражей его права должны соблюдаться", — заявил Николенко.

В свою очередь сама Ryanair сообщила, что именно белорусские диспетчеры сообщили экипажу о потенциальной угрозе на борту, вынудив отклониться от курса и полететь на Минск вместо посадки в Вильнюсе. В то же время в сообщении авиакомпании Минск назван "ближайшим аэропортом", что очевидным образом не соответствует действительности, так как в момент отклонения от курса судно находилось лишь в нескольких километрах от Литвы.

По сообщению перевозчика, после семичасовой задержки самолет все же смог вылететь в Вильнюс, где приземлился в 21:25 воскресенья, 23 мая.

В Ryanair извинились перед всеми, кто мог пострадать от данного инцидента, и сообщили о нем надлежащим национальным и европейским ведомствам. При этом в компании утверждают, что были не в силах изменить такое развитие событий.