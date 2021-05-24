"Слугу народа" Шевченко исключили из фракции за поездку к Лукашенко: "Пойдем своим путем"

Депутат Евгений Шевченко, который поддерживал действия Александра Лукашенко, исключен из фракции "Слуга народа". Об этом написали в социальных сетях сразу несколько депутатов от "Слуги народа".

В частности, такую информацию разместил на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

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"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа", — написал Безгин.

В свою очередь "слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила корреспонденту Delo.ua эту информацию.

"Это правда. Исключили большинством голосов. Мы собрали достаточное количество подписей и исключили Евгения Шевченко из фракции", — рассказала она.

По ее словам, это решение фракция приняла еще несколько недель назад, но время ушло на сбор необходимого количества голосов.

Более того, как отметила Кравчук, фракция приняла такое решение именно в связи с визитом Шевченко к Лукашенко.

"Он будет внефракционным депутатом. А что с ним будет дальше — не знаю: может быть внефракционным, а может куда-то вступить", — отметила Кравчук.

Позднее сам Шевченко в своем Telegram-канале также подтвердил свое исключение из фракции.

"Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский, привет! Я же говорил, что буду следующим", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 апреля депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.

Кроме этого, Шевченко также присутствовал на Всебелорусском народном собрании, проходившем в Минске 11-12 февраля 2021 года и на котором выступал, в частности, и Лукашенко.