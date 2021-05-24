Политика 1 час назад

"Слугу народа" Шевченко исключили из фракции за поездку к Лукашенко: "Пойдем своим путем"

Депутата исключили из фракции из-за его визита к президенту Беларуси Лукашенко

Евгений Шевченко. Фото: Facebook Евгений Шевченко. Фото: Facebook
Евгений Шевченко. Фото: Facebook

Депутат Евгений Шевченко, который поддерживал действия Александра Лукашенко, исключен из фракции "Слуга народа". Об этом написали в социальных сетях сразу несколько депутатов от "Слуги народа".

В частности, такую информацию разместил на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

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"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа", — написал Безгин.

В свою очередь "слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила корреспонденту Delo.ua эту информацию.

"Это правда. Исключили большинством голосов. Мы собрали достаточное количество подписей и исключили Евгения Шевченко из фракции", — рассказала она.

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По ее словам, это решение фракция приняла еще несколько недель назад, но время ушло на сбор необходимого количества голосов.

Более того, как отметила Кравчук, фракция приняла такое решение именно в связи с визитом Шевченко к Лукашенко.

"Он будет внефракционным депутатом. А что с ним будет дальше — не знаю: может быть внефракционным, а может куда-то вступить", — отметила Кравчук.

Позднее сам Шевченко в своем Telegram-канале также подтвердил свое исключение из фракции.

"Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский, привет! Я же говорил, что буду следующим", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 апреля депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 

Кроме этого, Шевченко также присутствовал на Всебелорусском народном собрании, проходившем в Минске 11-12 февраля 2021 года и на котором выступал, в частности, и Лукашенко.

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