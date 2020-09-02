Нардеп из фракции "Слуга народа" обложил матом парламентского фотокорреспондента

Парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов пожаловался на угрозы со стороны народного депутата из провластной фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко (избран по мажоритарном округу №76, в Запорожской области).

Об этом Доброносов написал у себя на странице в Facebook.

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"Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон (специальная секция для прессы, где работают телеоператоры и фотографы — Delo.ua). Снимал как я работаю. Ничего не имею против, но когда он спросил: "Зачем я это делаю?" я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне по...й, что ты считаешь". К сожалению", — написал фотокорреспондент.

Одна из руководителей фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на действия нардепа. Она обратилась к своим коллегам со всех фракций, а в первую очередь из фракции "Слуга народа", с призывом дать соответствующую оценку действиям Шевченко.

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Отметим, что 1 сентября, когда Доброносов опубликовал на своей странице фотографии Шевченко с открытия четвертой сессии Верховной Рады, народный депутат выразил в комментариях свое недовольство и пообещал сделать "контрудар".

Напомним, что ранее фракция "СН" начала сбор подписей за исключение народного депутата Украины Гео Лероса из фракции. Вскоре появились новости, что парламентария все же исключили из монобольшинства.