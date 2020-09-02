Политика и экономика 1 час назад

Нардеп из фракции "Слуга народа" обложил матом парламентского фотокорреспондента

Ранее народный избранник оставил на странице фотографа в Facebook комментарии с угрозами

Фото: пресс-служба ВРУ Фото: пресс-служба ВРУ
Фото: пресс-служба ВРУ

Парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов пожаловался на угрозы со стороны народного депутата из провластной фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко (избран по мажоритарном округу №76, в Запорожской области).

Об этом Доброносов написал у себя на странице в Facebook.

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"Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон (специальная секция для прессы, где работают телеоператоры и фотографы — Delo.ua). Снимал как я работаю. Ничего не имею против, но когда он спросил: "Зачем я это делаю?" я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне по...й, что ты считаешь". К сожалению", — написал фотокорреспондент.

Одна из руководителей фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на действия нардепа. Она обратилась к своим коллегам со всех фракций, а в первую очередь из фракции "Слуга народа", с призывом дать соответствующую оценку действиям Шевченко.

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Отметим, что 1 сентября, когда Доброносов опубликовал на своей странице фотографии Шевченко с открытия четвертой сессии Верховной Рады, народный депутат выразил в комментариях свое недовольство и пообещал сделать "контрудар".

Напомним, что ранее фракция "СН" начала сбор подписей за исключение народного депутата Украины Гео Лероса из фракции. Вскоре появились новости, что парламентария все же исключили из монобольшинства.

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