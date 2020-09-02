Член политсовета "Батькивщины" нардеп Крулько заразился коронавирусом

У народного депутата Украины, члена политсовета партии "Батькивщина" Ивана Крулько, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при не тяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе — написал он.

Иван Крулько впервые был избран народным депутатом Украины от "Батькивщины" в ноябре 2014 года. На парламентских выборах 2019 года был избран в Раду повторно от той же политсилы.

До депутатской деятельности возглавлял общественную организацию "Молодой Рух Украины", ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины Бориса Тарасюка.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщала ранее пресс-секретарь политика Марина Сорока, течение болезни у Тимошенко было тяжелым, а по данным СМИ, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

2 сентября Тимошенко сообщила, что болеет уже почти две недели и до выздоровления еще далеко, однако кризисное состояние миновало.