Политика 1 час назад

Ужесточать режим работы Рады из-за COVID-19 пока не планируем — Разумков

На сегодняшний день существует только ограничение в доступе в здание украинского парламента

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook Дмитрий Разумков. Фото: Facebook
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

Ужесточение режима работы Верховной Рады Украины из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пока не планируется.

Об этом сегодня, 1 сентября, на брифинге заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", — сообщил Разумков.

По его словам, на сегодняшний день существует ограничение в доступе в здание Верховной Рады.

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"По состоянию на сегодня мы ограничили, насколько это возможно, количество работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады", — отметил Разумков.

Ранее спикер парламента заявлял, что в таких условиях, в которых работали парламент, Кабинет министров и Офис президента не приходилось работать ни одной власти не только в Украине, но и в мире.

Напомним, 29 мая Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных нормативно-правовыми актами Кабинета министров и Верховной Рады.

26 августа Кабинет министр продлил адаптивный карантин в Украине на два месяца, до 1 ноября.

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