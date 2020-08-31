Политика 40 минут назад

Пока нет никаких оснований не проводить местные выборы 25 октября — Корниенко

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, для обеспечения безопасного в условиях пандемии голосования была создана межведомственная группа

Александр Корниенко в Верховной Раде. Фото: Facebook Александра Корниенко Александр Корниенко в Верховной Раде. Фото: Facebook Александра Корниенко
Александр Корниенко в Верховной Раде. Фото: Facebook Александра Корниенко

Карантинные ограничения и вторая волна пандемии COVID-19, которую ожидают осенью, не сорвут местные выборы. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко после партийного съезда, на котором политсила приняла решение об участии в выборах 25 октября.

"Пока нет юридических оснований не проводить голосование 25 числа. Такими юридическими основаниями может быть либо чрезвычайное, либо военное положение. Пока нет ни предпосылок, ни проектов решений, ни вообще каких-то разговоров об этом", — сказал Корниенко в ответ на вопрос корреспондента Delo.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам главы провластной партии, на базе Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны была создана межведомственная группа, которая работает над тем, чтобы в условиях пандемии обеспечить внутренние процессы для избирательных комиссий и безопасное участие украинцев в выборах.

Читайте также:
Комик Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" (обновлено)

Напомним, что на партийном съезде 31 августа 2020 года "Слуга народа" официально объявила об участии в местных выборах и представила кандидатов на посты мэров городов областного значения.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

Новости по теме:

Партия "Слуга народа" вместе с Зеленским представила кандидатов в мэры областных центров
Партия "Слуга народа" вместе с Зеленским представила кандидатов в мэры областных центров
Комик Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" (обновлено)
Комик Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа" (обновлено)
МАУ и "Белавиа" отменили часть авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев
МАУ и "Белавиа" отменили часть авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев
Загрузка...
Новое видео
Александр Кучеренко. О лидерах будущего, Джеке Уэлче и почему нельзя задерживать зарплату / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Налетай, подешевело: что будет с рынком коммерческой недвижимости осенью

  3. Украина не пойдет на полную амнистию боевиков "Л/ДНР" — Разумков о предложении Фокина

  4. Стартап Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье

  5. Магазин IKEA в Киеве планируют открыть в ноябре

Загрузка...