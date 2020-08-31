Пока нет никаких оснований не проводить местные выборы 25 октября — Корниенко

Карантинные ограничения и вторая волна пандемии COVID-19, которую ожидают осенью, не сорвут местные выборы. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко после партийного съезда, на котором политсила приняла решение об участии в выборах 25 октября.

"Пока нет юридических оснований не проводить голосование 25 числа. Такими юридическими основаниями может быть либо чрезвычайное, либо военное положение. Пока нет ни предпосылок, ни проектов решений, ни вообще каких-то разговоров об этом", — сказал Корниенко в ответ на вопрос корреспондента Delo.ua.

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По словам главы провластной партии, на базе Центральной избирательной комиссии, Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны была создана межведомственная группа, которая работает над тем, чтобы в условиях пандемии обеспечить внутренние процессы для избирательных комиссий и безопасное участие украинцев в выборах.

Напомним, что на партийном съезде 31 августа 2020 года "Слуга народа" официально объявила об участии в местных выборах и представила кандидатов на посты мэров городов областного значения.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".