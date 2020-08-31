"Слуга народа" представила кандидатов в мэры областных центров

Провластная партия "Слуга народа" официально огласила об участии в местных выборах, запланированных на 25 октября, и представила кандидатов в мэры городов областного значения. Среди них, как подчеркнул глава политсилы Александр Корниенко, нет ни одного действующего градоначальника.

В частности, за посты мэров от "Слуги народа" будут бороться:

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Винница — Сергей Борзов

Днепр — Сергей Рыженко

Житомир — Виктор Евдокимов

Запорожье — Виталий Тышечко

Ивано-Франковск — Александр Богачов

Киев — Ирина Верещук

Кривой Рог — Дмитрий Шевчик

Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили

Львов — Тарас Кльофа

Николаев — Татьяна Домбровская

Одесса — Олег Филимонов

Полтава — Сергей Иващенко

Ровно — Виталий Коваль

Сумы — Татьяна Рябуха

Славянск — Ольга Алтунина

Тернополь — Виктор Гевко

Ужгород — Виктор Щадей

Харьков — Алексей Кучер

Херсон — Юрий Кириллов

Хмельницкий — Инна Ящук

Черкассы — Виталий Ильченко

Черновцы — Виталий Другановский

Чернигов — Юрий Тарасовец

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Напомним, что местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу — то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", — отметил спикер парламента.