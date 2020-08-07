Выборы мэра Киева: кто из кандидатов сможет выйти во второй тур и победить

Фаворитом избирательной кампании-2020 в Киеве остается мэр города Виталий Кличко. По оценкам политических экспертов, его главное преимущество — отсутствие сильного конкурента. При этом, даже при высоком рейтинге среди избирателей, выиграть выборы за один тур ему вряд ли удастся.

Delo.ua разбиралось в том, чем обязан действующий мэр Киева своему высокому рейтингу и почему оппонентам Кличко будет сложно столкнуть его с позиции лидера.

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Кличко — пока чемпион

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-27 июля 2020 года, 37% респондентов оценивают работу действующего мэра Киева Виталия Кличко отлично или хорошо. Еще 39% — удовлетворительно. Плохую оценку его действиям поставили 22 % опрошенных киевлян.

При этом, проголосовать за него на местных выборах 25 октября 2020 года готовы 41,7% из тех, кто определился и намерен участвовать в выборах. Более того, как отмечают социологи, за год — с августа 2020 — уровень поддержки Кличко увеличился практически в два раза.

Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

По мнению политических экспертов, в сложившихся на сегодняшний день обстоятельствах сильная сторона Виталия Кличко в том, что на грядущих выборах у него нет реальных конкурентов — тех, кто мог бы не просто выдвинуть свою кандидатуру на выборы, но и похвастаться сильными позициями, успехом в прошлом или хотя бы стать альтернативой действующему главе Киева.

Более того, как отмечает политолог Владимир Фесенко, существующий стереотип, согласно которому на местных выборах люди голосуют за мэра-хозяйственника, в Киеве не работает, а столичные избиратели обращают внимание на историю успеха, которая была у кандидата до выборов, — в бизнесе, спорте или любой другой сфере.

Еще одним фактором, играющим на поле электоральных симпатий киевлян, является политическая ориентированность кандидатов — шансы на победу есть у тех, кто поддерживает проукраинскую либо проевропейскую партию, но не пророссийскую (в отличие от, например, Харькова или Одессы, где умеренная пророссийскость имеет значение и вес).

Свою роль играет также и избирательный консерватизм киевлян — они склонны поддерживать действующего мэра. Как объясняет директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, в Киеве — городе, где дела идут более-менее нормально, жители склонны выбирать из расчета на то, чтобы не стало хуже.

"Один из главных мотивов выбора киевлян — либо человек должен чем-то зацепить, например, харизмой, как это было с Леонидом Черновецким (мэр Киева с 2006 по 2012 год — Delo.ua), который баллотировался на фоне Александра Омельченко (мэр Киева с 1999 по 2006 год — Delo.ua). Киевляне, как жители города, в котором все более-менее нормально, голосуют с позиции "лишь бы не хуже". А в ситуации, когда есть разочарование новой центральной властью, эта мотивация и дальше будет работать. К тому же, нет ни одного кандидата, который мог бы похвастаться результатами на уровне многомиллионного города и перебить то, что уже есть, — говорит Петренко. — Думаю, только в ситуации, если бы возник очень серьезный скандал, это бы могло пошатнуть поддержку Кличко".

Безусловно, к работе Кличко во главе Киева у многих жителей города есть претензии из-за хаотической застройки, пробок, провисаний в реализации инфраструктурных проектов и много другого. С другой стороны, как отмечает эксперт, обвинить его в бездеятельности нельзя — он развивается профессионально, эффективно и быстро реагирует на возникающие проблемы. Как бонус — умеет пошутить над собой и своими промахами, говорит Петренко.

В пользу этого говорят и результаты исследования "Рейтинга". Так, 54% респондентов заявили, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений. Еще 15% опрошенных жителей города считают, что она ухудшилась.

Свою роль в электоральных оценках Кличко сыграла и пандемия коронавируса. Изначально, как отмечает директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк, он занял позицию жестких ограничений "во благо", а позднее — встал на сторону сохранения бизнеса и послаблений для жителей города. В итоге, как отмечают социологи, 33% киевлян оценивают его работу над этой проблемой отлично или хорошо, а 38% — удовлетворительно. Еще 25% считают, что сработал он плохо.

Тем не менее, все описанные выше критерии — это оценка стартовых позиций Кличко как кандидата. Та же ситуация применима и ко всем его конкурентам, ведь, по сути, избирательная кампания в Киеве в полную силу еще не развернулась.

"Слуга народа" и другие кандидаты

Еще один фактор, который повлияет на ход избирательной кампании в Киеве, — распределение голосов оппонентов Кличко между альтернативными кандидатами. Ожидалось, что главным из них станет представитель "Слуги народа". В праймериз политсилы с большим отрывом от конкурентов победила нардеп и экс-мэр города Рава-Руська Львовской области Ирина Верещук. С одной стороны, ставка партии была на то, что у нее есть практический опыт управления городом, с другой — на то, что она могла быть стать первой женщиной-мэром. Однако, этого оказалось недостаточно, ведь, как показывают результаты исследования "Рейтинга", проголосовать за нее готовы всего 9,4% избирателей.

"Я считаю, что это нестандартный ход, потому что из всех потенциальных кандидатов она единственная женщина. В ее пользу работает два фактора — рейтинг партии и ее низкий антирейтинг. Но она недостаточно известна в Киеве, не киевлянка, и это ее серьезный минус. Поэтому я пока оцениваю ее шансы сдержанно. Ее шансы на успех будут зависеть от эффективности кампании. По нынешней ситуации, ей не гарантирован и выход во второй тур. Если он сможет убедить большую часть сторонников "Слуги" в Киеве, что за нее нужно проголосовать, то она может выйти во второй тур", — говорит Фесенко.

Слабые места Верещук на выборах мэра Киева в том, что она не является узнаваемой для жителей города и не ассоциируется у них именно со столицей, отмечает эксперт.

"У "Слуги народа" не появился рейтинговый тяжеловес, который мог бы конкурировать с Кличко на всех фронтах — начиная с красивых лозунгов и заканчивая хозяйственными делами и эпидемией коронавируса, — отмечает Андрей Миселюк, — Ирина Верещук — крепкий середнячок, но Киев — не ее масштаб".

По оценке социологов, еще одним кандидатом на выход во второй тур выборов мэра Киева мог бы стать шоумен Сергей Притула — его готовы поддержать 11,6% опрошенных избирателей. Во время парламентской избирательно кампании 2019 года избиратели так же активно поддерживали возможность его присоединения к партии "Голос", однако тогда участвовать в выборах он не стал. И сейчас Притула окончательно не определился с тем, пойдет ли он на выборы мэра Киева.

Среди условных фаворитов киевлян, по оценкам социологов, также бизнесмен, владелец сети лабораторий Eurolab (где сдавал анализы на наркотики Владимир Зеленский во время президентской избирательной гонки — Delo.ua) и уже известный киевлянам кандидат Андрей Пальчевский. На сегодняшний день он — один из основных претендентов на выход во второй тур выборов мэра столицы — за него готовы проголосовать 9% опрошенных киевлян.

Среди других кандидатов на пост главы столицы — нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Политик свое участив гонке уже подтвердил активной медиа кампанией, но поддержка избирателей у него низкая — 5,4%. Немного отстает от него еще один участник выборов — экс-глава Киевской городской государственной администрации времен беглого Виктора Януковича и фигурант уголовного дела о разгоне студентов в начале Революции Достоинства Александр Попов, которого поддерживают 4,5% избирателей.

Кроме того, социологи оценивали шансы еще ряда кандидатов — нардепа от "Оппозиционной платформы — За життя" Вадима Рабиновича (его готовы поддержать 3,5% избирателей), экс-мэра Киева Александра Омельченко (3,3%), экс-нардепа от "ВО "Свобода" Андрея Ильенко (2,6%), кандидата от ВО "Батькивщина" Виталия Нестора (2,1%).

Впрочем, этот список считать точным нельзя — часть кандидатов пока определенно не заявила о своем намерении участвовать в выборах мэра Киева-2020. Более того, как отмечают политические эксперты, вполне вероятен и шанс на то, что в разгар избирательной кампании в нее могут "ворваться" и другие кандидаты.

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Два тура?

Несмотря на довольно высокий рейтинг Виталия Кличко, с большей вероятностью выборы мэра Киева все же состоятся в два тура, считает политолог Владимир Фесенко. И результат голосования, по мнению эксперта, будет зависеть от того, кто на втором этапе составит конкуренцию действующему столичному градоначальнику.

"Кличко — фаворит №1, несомненно. Но победа ему не гарантирована. Другим кандидатам, чтобы всерьез побороться за выход во второй тур с Кличко, нужна очень эффективная избирательная кампания", — говорит эксперт.

Моделируют подобную ситуацию и социологи. Однако, по их оценкам на сегодняшний день, действующий мэр Киева выиграет выборы при любом раскладе — и в спарринге с Верещук, и с Гончаренко, и с Пальчевским, и с Притулой.

Более того, эксперты допускают, что ситуация может разрешиться даже в один тур. По словам Игоря Петренко, нынешний рейтинг Кличко — это результат его работы на посту мэра. Когда он начнет реальную избирательную кампанию, его шансы могут возрасти настолько, чтобы обеспечить ему 50% + 1 голос, необходимые для победы в первом туре.

Впрочем, по оценкам Фесенко, для того, чтобы все произошло так, Кличко будет необходимо максимально консолидировать не только своих сторонников, но и часть колеблющегося электората или обеспечить высокую их явку в день голосования.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua