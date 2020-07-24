На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

По оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня являются Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые — коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8. В то же время самые высокие шансы на попадание в Киевсовет у партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ, "Победа Пальчевского", УДАР и "Сила и Честь".

Об этом свидетельствуют по ставкам в букмекерской конторе Фаворит-спорт.

На выборах мэра столицы букмекерская контора лучшие коэффициенты ставок дает Виталию Кличко (1,10), Андрею Пальчевскому (4), Игорю Смешко (8) и Ирине Верещук (8). Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров ставок.

Неожиданностью стал весомый результат Игоря Смешко, который сравнялся в шансах с Ириной Верещук, за спиной которой стоит мощная парламентская партия.

В ставках на результат выборов в Киевсовет игроки выбирают семь партий, имеющих высокую вероятность попасть в городской совет.

В частности, коэффициент партии "Слуга народа" набрал более 19,5% и составляет 1,87, коэффициент УДАРа по набору более 11,5% составляет 1,70, коэффициент "Оппозиционной платформы — За жизнь" на получение более 9,5% и коэффициент "Батькивщины" на получение более 6,5% составляет 1,75 соответственно, коэффициент "Победы Пальчевского" набрал более 6,5% составляет 1,87, коэффициент "Силы и Чести" получил более 5,5% и составляет 2.

Напомним, что коэффициент ставок — это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировки на определенный результат, тем выше его вероятность.

Очередные выборы в местные органы власти в Украине пройдут осенью 2020 года.