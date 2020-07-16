Политика 1 час назад

"Слуги народа" определились с кандидатом на пост мэра Киева

В провластной партии определились с кандидатом на пост Киевского городского головы

Ирина Верещук. Фото: Facebook Ирина Верещук. Фото: Facebook
Ирина Верещук. Фото: Facebook

На внутрипартийных праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева одержала победу народный депутат Ирина Верещук, сообщает "Новое время".

Как отмечает издание, в праймериз приняли участие пять кандидатов — Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин.

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По словам народного депутат от Слуги народа Павла Мельника, голоса распределились таким образом:

Ирина Верещук — 87 голосов;

Александр Дубинский — 41 голос;

Николай Тищенко — 30 голосов;

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Дмитрий Гурин — 15 голосов;

Александр Качура — 3 голоса.

Напомним, местные выборы по всей Украине должны пройти осенью 2020 года.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября 2020 года, могут отложить из-за ужесточения карантина. По словам чиновника, проведение волеизъявления будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавируса.

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