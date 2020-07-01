"Слуге народа" будет трудно "перебить" рейтинг Кличко в Киеве — политолог

Социологические опросы в июне демонстрируют уверенность позиций действующего мэра Киева Виталия Кличко перед осенними местными выборами. Об этом в эфире "4 канала" заявила политолог Александра Решмедилова.

"Согласно последней социологии ситуация в Киеве следующая: в Киевсовет кандидаты от партии "Слуга народа" заходят с достаточно неплохим результатом, а вот симпатии киевлян склоняются в сторону действующего городского головы Кличко, и эту ситуацию "слугам народа" перебить будет трудно. Тем более, что киевляне ожидают, что Президент поддержит Кличко", — заявила Решмедилова.

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Политолог также оценила то, как потенциальные кандидаты в мэры Киева начали свои предвыборные кампании.

"Если посмотреть, кто какую работу проводит, то видим, что господин Тищенко движется согласно методички: это и борды, другая социальная деятельность, адресная помощь. Другие кандидаты больше соревнуются за микрофон журналистов, чем за сердца и умы киевлян, поэтому результативность может быть различной",— отметила Решмедилова.

Напомним, ранее ВОО "Передовые правовые инициативы" опубликовала результаты своего социологического исследования, которое продемонстрировало сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского голову Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 35,03% избирателей, за народного депутата, потенциального кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей. Как и по результатам майского опроса результаты социологии показывают, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от "Слуги народа".

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, то он наберет только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого в таком случае будут готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Опрос ВОО "Передовые правовые инициативы" также констатировал, что 33,01% киевлян считают, что президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. На втором месте по президентской поддержке на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко — 22,55%.

Как известно, ранее народные депутаты фракции "Слуга народа" обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. "Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", — сказано в заявлении депутатов "Слуги народа".