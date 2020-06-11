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30 минут назад

Местные выборы могут перенести из-за карантина — Шмыгаль

Однако средства на выборы есть, а их проведение в правительстве все же планируют

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Выборы местных властей, которые должны пройти осенью, могут отложить в случае ужесточения карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции "100 дней правительства", передает "Укринформ".

По словам чиновника, проведение выборов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавируса.

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"Пока что средства на выборы есть. Мы планируем проведение этих выборов. Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, с коронакризисом. Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы, но пока что мы надеемся на то, что будем управлять адаптивными механизмами этой болезнью довольно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести выборы", — пояснил глава правительства.

Он также добавил, что от проведения местных выборов зависит реализация административной реформы: "Эта реформа даст толчок для территориального и административного развития общин. Она будет завершена в этом году осенью путем проведения местных выборов".

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Напомним, по закону, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Таким образом, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

При этом Верховная Рада должна назначить выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Укринформ

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