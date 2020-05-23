Украинцы с паспортами РФ не смогут участвовать в местных выборах на Донбассе

Около 200 тысяч украинских граждан, проживаюих на оккупированных территориях, уже получили паспорта РФ.

Если в октябре на территории ОРДЛО будут проходить выборы по украинскому законодательству, то они не будут иметь права баллотироваться на должности местных органов власти, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина".

"По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, получившие паспорта РФ. Конечно, в первую очередь это касается руководства этих двух формирований ("ЛДНР"), это "военные", это "госслужащие" и прочие. Потому что таким образом им легче платить заработную плату за счет бюджета России", — отметил вице-премьер.

По его словам, если в октябре 2020 года в ОРДЛО будут проходить местные выборы по украинскому законодательству, то граждане с паспортом РФ не будут иметь права участвовать в выборах.

"Кто-то поедет в Россию, на свою новую Родину, а кто-то в Сирию — на утилизацию (тот, кто не захочет), они могут оставаться, но будет стоять вопрос, могут ли они участвовать в выборах. Так, украинский закон понятен: иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Даже если он скроет наличие российского паспорта, это станет понятным, ведь он будет лишен статуса депутата горсовета, сельсовета или статуса городского головы", — пояснил Резников.

Он также заявил, что местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

"Сегодня по нашей инициативе состоялось внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. Рабочее заседание, которое плановое, состоится в следующую среду", — рассказал министр.

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Резников также объяснил, почему только в конце июля станет понятно, могут ли быть проведены выборы на Донбассе.

"Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заранее, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал нашему мировому обществу, нашим партнерам — немцам и французам, в первую очередь, и не только им, в том числе и России, что мы действительно настроены на восстановление мира на украинской земле, на восстановление территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских соглашений, в первую очередь, по безопасности", — отметил он.

По словам вице-премьера, для того чтобы выполнить формулу Штайнмайера, в Украину должна приехать миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, у которой есть мандат на мониторинг выборов.

"Я общался с представителями этой организации. Они говорят, что для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они направляют оценочную миссию. В том числе, Офицеры безопасности этой миссии делают вывод, является ли безопасным направить туда вообще наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Если там и сейчас находятся иностранные войска, бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, офицер безопасности этой организации скажет, что не гарантирует безопасность для наблюдателей. Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы, в соответствии с копенгагенскими стандартами и украинским законодательством, там должна быть безопасная территория. Соответственно, где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено разоружение. Вот откуда эта дата. Два месяца осталось", — подчеркнул Резников.

Кроме того, по его словам, реинтеграция оккупированных территорий возможна лишь при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины. Поэтому сначала Украина должна получить контроль над восточным участком границы.

"Когда я говорю о министерстве, которое возглавляю, я сегодня настаиваю на том, чтобы оно звучало не просто как "Министерство реинтеграции оккупированных территорий", а добавляю очень важное слово. Речь идет о безопасной реинтеграции. Безопасная реинтеграция означает одно: любое освобождение территорий и их возврат возможен только при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины относительно потери ее суверенитета. Только при таких условиях произойдет безопасная реинтеграция. А это сначала граница, а потом выборы", — сообщил Резников.

Напомним, 15 февраля президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.

16 мая сообщалось, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности, среди украинских граждан — внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять ОРДЛО.