"Просто перестать стрелять — это сложный процесс", — Зеленский о войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сложным процессом" остановку стрельбы на Донбассе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая, в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По словам главы государства, он хотел показать всему миру, что у Украины очень сильная армия, но она не провоцирует, борется за нашу страну, и если по ней стреляют, то будет отвечать, однако первой стрелять не будет.

"Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. И я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала (на обстрелы). Я хотел показать всему миру, — и сейчас мы делаем это, — что у нас очень сильная армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну, и если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем", — заверил Зеленский.

"И та сторона, действительно, если она просто перестанет стрелять, что, действительно, должны сделать, согласно нашим Минским договоренностям, согласно нашим договоренностям в Нормандии, согласно того, чтобы они не провоцировали, все бы закончилось. Но они не знают, что с ними дальше будет. Я имею в виду боевиков", — добавил президент.

Напомним, в марте 2019 во время президентских выборов Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства заявил: "Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять".

Как известно, президент Зеленский сейчас проводит пресс-конференцию по случаю годовщины с момента его инаугурации.

Ранее Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс.