Политика 30 минут назад

Украина назовет группу представителей "ЛДНР" на следующей встрече ТКГ — Ермак

В частности, среди внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять ОРДЛО

Онлайн-переговоры с послами стран G7 и ЕС. Фото: Офис президента Онлайн-переговоры с послами стран G7 и ЕС. Фото: Офис президента
Онлайн-переговоры с послами стран G7 и ЕС. Фото: Офис президента

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности, среди украинских граждан — внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять ОРДЛО.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза, сообщает пресс-службу ОП.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, обновленный состав украинской делегации на заседании ТКГ демонстрирует стремление Украины сделать более эффективной работу в Минском процессе.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", — отметил Ермак.

При этом в Офисе президента подчеркнули, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Читайте также:
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе (ВИДЕО)

Как известно, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая.

В частности, украинская сторона во время переговоров в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

У Зеленского рассчитывают получить первый транш МВФ в течение 1-2 недель
У Зеленского рассчитывают получить первый транш МВФ в течение 1-2 недель
Офис Зеленского в разгар кризиса решил застроить Украину спортивными объектами
Офис Зеленского в разгар кризиса решил застроить Украину спортивными объектами
Россия назвала условия для новой "нормандской" встречи: участие США исключено
Россия назвала условия для новой "нормандской" встречи: участие США исключено
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине зафиксировано рекордное число выздоровлений от коронавируса за сутки

  3. Анестезиологи предупреждают об опасности украинских "аппаратов" ИВЛ

  4. Украина будет вынуждена остановить атомные блоки через 5-10 лет — Минэнерго

  5. В Украине существенно подорожало такси после ослабления карантина — НБУ

Загрузка...