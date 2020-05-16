Украина назовет группу представителей "ЛДНР" на следующей встрече ТКГ — Ермак

На следующей встрече Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности, среди украинских граждан — внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять ОРДЛО.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза, сообщает пресс-службу ОП.

По его словам, обновленный состав украинской делегации на заседании ТКГ демонстрирует стремление Украины сделать более эффективной работу в Минском процессе.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", — отметил Ермак.

При этом в Офисе президента подчеркнули, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая.

В частности, украинская сторона во время переговоров в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.