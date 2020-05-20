Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один-на-один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один-на-один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану — плану "Б", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский сказал, что готов к любым переговорам, лишь бы они привели к концу войны.

"Что касается президента России: мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю: Минский формат — приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей", — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что представляющий Украину на переговорах в Минске экс-президент Леонид Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову.

"Кучма обращался ко мне и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, профессиональный человек. Он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович говорил, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову, это правда, и я всегда говорю правду. Я его попросил, что действительно мне кажется, чтобы с той стороны, российской стороны был обновлен также состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава, и потом Вы (Кучма — Delo.ua) решите, если вы устали за столько много лет вашей сложной и очень важной работы в Минском процессе, хорошо будет с почтением поблагодарить вас и с уважением", — пояснил президент.

Что касается переговоров в Нормандском формате, Зеленский сослался на не зависящие от него обстоятельства. Переговоры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате", — сказал он.

Последняя встреча в Нормандском формате состоялась в конце 2019 года. Тогда договорились снова встретиться в апреле 2020 года, однако из-за пандемии встреча не состоялась. Впрочем, не состоялась она и в режиме телеконференции.