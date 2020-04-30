Россия назвала условия для новой "нормандской" встречи: участие США исключено

Новому саммиту "нормандской четверки" должна предшествовать работа, которая позволит подготовить почву для переговоров на высшем уровне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, на сегодня приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

"Поэтому пока еще предстоит вместе поработать, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне", — заявил Песков.

Он также связал наступление мира в Украине с выполнением минских договоренностей.

"Для Кремля, в идеале, мир на Донбассе и мир в Украине — это выполнение минского комплекса мер от "а до я", — добавил Песков.

По его мнению, в толковании минского Комплекса мер нет двусмысленных трактовок. В ответ на уточняющий вопрос, предполагает ли это "возвращение Украины на Донбасс" пресс-секретарь Путина посоветовал обратиться к самому тексту документа.

Также у президента РФ исключают участие США в "нормандском формате".

Песков заявил, что привлечение США к переговорам даже не обсуждается.

"Об этом речи не идет", — сказал он.

Кроме того, Кремль настаивает, что Украина должна согласовывать новые условия урегулирования ситуации на Донбассе с самопровозглашенными "ЛДНР".

В частности, у Пескова поинтересовались, при каких условиях Кремль согласится на вывод политического руководства "ДНР/ЛНР" за территорию востока Украины.

"Что значит вывод?.. Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом", — заявил российский политик.

Он также добавил, что Украина не может продолжать выдвигать новые положения и условия, не обсуждая их с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой. Но, не обсуждая это с представителями "республик", очень трудно двигаться куда-то дальше", — подчеркнул Песков.

Напомним, на минских переговорах Украина заявила о необходимости выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

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В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин.

До этого у Владимира Зеленского заявили, что саммит лидеров "нормандской четверки" пройдет после выполнения нескольких условий.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.