Экс-глава КГГА Попов решил вернуться в политику: "Я считаю, что у меня уже есть право"

Экс-глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) времен беглого Виктора Януковича Александр Попов заявил о готовности вернуться в политику. По его словам, в результате того, что последние годы он занимался бизнесом, его опыт позволяет снова участвовать в политической жизни страны на более высоком уровне, чем раньше.

Об этом Попов рассказал в интервью Delo.ua.

"Я считаю, что у меня уже на сегодняшний день, с учетом моего опыта, а теперь еще и знания экономики и бизнеса, реальных проблем, конечно, есть право вернуться в политику. Вернуться даже на другом уровне, более высоком, именно с пониманием того, что нужно сделать для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, финансовую. Но решения я не принял", — заявил он.

По его словам, окончательно определиться относительно участия в местных выборах 2020 года он намерен после того, как окончательно будет принято избирательное законодательство.

Впрочем, в электоральных рейтингах Попов давно фигурирует в качестве возможного кандидата на пост мэра Киева. По оценкам социологов Центра Разумкова, поддержать его в качестве самовыдвиженца могли бы 3,8% избирателей из числа тех, кто намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Более того, по информации СМИ, на выборы мэра Киева Попов может пойти от "Оппозиционной платформы — За життя". Впрочем, по словам экс-чиновника, предложения об участии в избирательной кампании ему действительно поступают, но он не рассматривает сотрудничество ни с одной из нынешних парламентских партий.

"После того, когда будут понятны правила, когда будет понятно, возможно ли в этих условиях достичь результат и влиять на политическую и экономическую ситуацию в Киеве, тогда я буду принимать решение. У меня действительно были и есть предложения сейчас об участии в избирательной кампании, в том числе и в качестве кандидата на должность городского головы, но я пока не даю ответ, потому что мне нужно понимать правила", — заявил он.

Более того, в интервью Попов рассказал, что его исчезновение из политической жизни Украины было связано, в том числе и с уголовным производством в отношении него по подозрению в причастности к разгону студентов в первые дни Евромайдана в 2013 году. По его словам, ранее он считал, что у него "нет морального права" участвовать в выборах до тех пор, пока суд не вынесет свое решение.

"Как же я мог быть руководителем местного самоуправления, ездить на суды и постоянно этой проблемой заниматься. То есть, я считал, что у меня нет морального права это делать. Что изменилось? Это дело никому не нужно, закрыть его не могут, потому что легенда придумана, а в ней я как кирпичик, — говорит Попов. — Интерес к этому на сегодняшний день в обществе сильно ослаб. И у тех, кто все это искусственно провоцировал, возбуждал уголовное дело — тоже нет, они, естественно, понимают, что это бесполезно, что никогда не будет обвинительного приговора, потому что нет состава преступления. Я не совершал преступление".

По словам Попова, и сейчас он намерен дождаться оправдательного решения суда, а не использовать возможность амнистии для причастных к событиям во время Революции Достоинства.

Ранее со своим кандидатом на выборах мэра Киева определилась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа". Представлять ее на выборах городского головы столицы будет Ирина Верещук.