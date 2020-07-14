В Киевсовет проходят семь политических партий — соцопрос Центра Разумкова

Почти половина киевлян примет участие в выборах мэра Киева и Киевсовета. В лидерах симпатий жителей столицы в качестве кандидатов на должность Киевского городского председателя сегодня находятся — Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Виктор Ляшко и Игорь Смешко. В Киевсовет попадают семь политических партий — "Европейская солидарность", "Слуга народа", "УДАР", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Родина", партия "Победа Пальчевского" и политическая партия "Сила и честь".

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Неожиданностью будущих столичных выборов может стать успех политической партии "Сила и честь", чей лидер Игорь Смешко (еще не подтвердил свое участие в гонках) пока входит в число рейтинговых кандидатов на должность мэра. Также эта политическая сила и ее кандидат в мэры имеют один из самых низких антирейтингов, что увеличивает их шансы на успех.

Согласно опросу, 49,7% киевлян абсолютно уверены, что будут голосовать на выборах за мэра столицы, а 46,4% жителей Киева абсолютно уверены, что примут участие в выборах Киевсовета. Среди всех опрошенных киевлян, которые намерены принять участие в выборах и определились с выбором, в качестве кандидатов на должность Киевского городского головы больше всего поддерживают Виталия Кличко (43,7%), Андрея Пальчевского (11%), Виктора Ляшко (6,3%) и Игоря Смешко (5%). Причем, самый низкий антирейтинг среди этих кандидатов имеют Игорь Смешко и Андрей Пальчевский.

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Преодолеть пятипроцентный проходной барьер на выборах в Киевсовет имеют шансы семь партий: "Европейская солидарность" (20,4%), "Слуга народа" (19,3%), УДАР (11,5%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (10 6%), "Родина" (7,5%), партия "Победа Пальчевского" (6,2%), а также политическая партия "Сила и честь" (5,1%).

Причем, некоторые политические силы сегодня, представленные в Киевском городском совете, по данным соцопроса, не смогут туда попасть. В частности, партия ВО "Свобода" набирает всего 2%, а "Блок Омельченко" — 1,4%.