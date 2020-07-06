Украинцы смогут изменить избирательный адрес онлайн

Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис изменения избирательного адреса онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Так, до 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Все граждане смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. Кроме того, необходимо также загрузить один из перечисленных документов: справка ВПЛ, договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье; документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу; документ, удостоверяющий пребывания в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу; документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

В Минцифре отмечают, что идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи. Важно, что указанный избирательный адрес будет определен, как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев. Подать заявление можно по ссылке.

Напомним, что еще в апреле Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для реализации Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.