Политика 1 час назад

В ЦИК тестируют электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

Указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих президентских и парламентских выборов

В ЦИК тестируют электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя В ЦИК тестируют электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя
Заседание Центризбиркома. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для реализации Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 7 апреля, сообщает пресс-служба комиссии.

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По данным Центризбиркома, указанный электронный сервис был разработан Службой распорядителя Государственного реестра избирателей в соответствии с пунктом 5 постановления ЦИК от 2 декабря 2019 года №1969 "О Порядке временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, который должен провести проверку работоспособности его функций, предусмотренных техническим заданием, составить соответствующий акт приемки и подать его на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов президента и народных депутатов Украины.

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Ранее Центризбирком предусмотрел проведение своих заседаний в онлайн режиме.

Как сообщалось, в правительственном мобильном приложении "Дія" начали тестировать электронный паспорт и электронный студенческий билет.

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