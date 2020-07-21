Социологи рассказали, что украинцы думают о годе работы Верховной Рады 9 созыва

Спустя год после парламентских выборов 30% украинцев считают Верховную Раду 9 созыва более эффективной, чем ее предыдущий состав. Еще четверть опрошенных придерживаются противоположного мнения. При этом, почти половина респондентов заявили, что особой разницы между парламентами двух созывов не видят.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-17 июля 2020



В частности, лучше оценивают эффективность работы Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего — избиратели "Европейской солидарности", большинство которых считают предыдущий парламент более эффективным.



Согласно данным опроса, среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности среди всех — 32%, среди избирателей партии — 90%). Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не довольны — около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, не довольны — 73% респондентов.

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Показательным является возрастное распределение оценок фракций — молодежь относительно больше удовлетворена деятельностью фракции "Слуга народа", люди старшего возраста — фракций партий "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", отмечают авторы исследования.

Наиболее положительно опрошенные украинцы оценили решение парламента 9 созыва о возвращении в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство". Это решение поддержали около 90% респондентов социологов.

Значительную поддержку общества (от 60% до 80%) имеют и другие решения парламента: отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам — 5%, 7% и 9%, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, последние три инициативы имеют и значительное количество противников — около 20%.

При этом, как отмечают социологи, важно, что большинство указанных выше решений Верховной Рады находят равномерную поддержку среди сторонников различных политических сил. Однако, есть и такие, которые вызывают сопротивление. Например, решение об упрощении вступления в украинские ВУЗы детей с оккупированных территорий имеет поддержку среди большинства избирателей всех парламентских партий, кроме "Европейской солидарности", половина из которых выступает против. Аналогично, решение о предоставлении добровольцам статуса участника войны поддерживают более 80% сторонников различных политических сил, кроме "Оппозиционной платформы — За життя", где поддержка составляет 56%.



Введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров, введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в том числе ПриватБанк, и демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных. Отмену мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально.

В то же время, легализация игорного бизнеса и введение рынка земли обществом были восприняты преимущественно негативно. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают — около четверти. Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".



Напомним, что, согласно результатам исследования компании Research & Branding Group, 62% украинцев ждут ухудшения своего материального положения. С оптимизмом смотрит в будущее и ожидает улучшения своих финансовых возможностей только 1% опрошенных.