Падение партии Зеленского: почему "слуги" теряют рейтинг и что их ждет на местных выборах

Последние результаты социологических исследований, приуроченные к годовщине победы "Слуги народа" на парламентских выборах и формированию монобольшинства в Верховной Раде, показывают, что партия стремительно теряет рейтинг. Тем не менее, как заявляет руководство политсилы, на грядущих осенью местных выборах они намерены не только выдвинуть своих кандидатов во всех без исключения громадах, но и добиться права формировать в них большинство и определять их повестку дня в течение последующих 5 лет.

Впрочем, по мнению политических экспертов, добиться этого "Слуге народа" не удастся. Delo.ua разбиралось, что же стало причиной падения рейтинга пропрезидентской политсилы и что ее представителям нужно сделать, чтобы на местных выборах 25 октября получить максимально хороший результат.

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Пикирующие рейтинги

Результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 июля 2020 года показало, что если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, их лидером все еще была бы партия "Слуга народа". Готовность поддержать ее высказали 27,9% респондентов. Эта цифра значительно выше результатов других парламентских сил, но для самой "Слуги народа" должна стать разочарованием — еще год назад во время парламентских выборов она получила 43% голосов по партийным спискам и более сотни мандатов по мажоритарке.

Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

С одной стороны, как отмечают политические эксперты, падение рейтинга партии, находящейся при власти — это вполне естественный процесс. В случае со "Слугой народа" свою роль сыграл также изначально высокий рейтинг партии. По словам политолога Владимира Фесенко, он был не просто высоким, а даже аномальным. Но в итоге предвыборная эйфория украинцев от ожидания изменений, обещанных "слугами" прошла.

"Базовая причина — это разочарование из-за связанных с выборами завышенных ожиданий, остывание этих ожиданий. Но сейчас, конечно, на рейтинги "Слуги народа" влияют и кризисные социально-экономические тенденции", — объясняет Фесенко.

Впрочем, как отмечает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, проблема "Слуги народа" в том, что она не сумела воспользоваться так называемым "медовым месяцем" — периодом после выборов, когда отношение к ней украинцев было максимально лояльным. За это время монобольшинство могло бы реализовать наиболее спорные свои обещания и идеи, но не сделала этого, говорит эксперт.

В частности, анализ нереализованных обещаний "Слуги народа" по итогам года ее работы в парламенте провела общественная организация "Комитет избирателей Украины (КИУ)". По его результатам в КИУ пришли к выводу, что большая часть обещаний так и осталась обещаниями, а воплотить ей удалось лишь 10-15% от своей избирательной программы. Некоторые из обещаний политсила и вовсе пыталась реализовать прямо противоположным способом. В частности, это касается обеспечения поддержки функционирования украинского языка как государственного. На практике представители политсилы инициировали проект закона, которых меняет суть языковой политики государства.

Среди нереализованных обещаний оказались также: необратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий, реальная независимость антикоррупционных органов, введение "экономического паспорта украинца", урегулирование вопроса относительно права владения оружием, окончательная децентрализация, демонополизация ключевых отраслей, в том числе и транспортных перевозок, создание механизма отзыва народных депутатов, утративших доверие избирателей, механизма народного вето относительно принятых законов, программ взаимодействия с украинскими диаспорами и многие другие вопросы.

Добавили "масла в огонь" ситуации вокруг "Слуги народа" и регулярные "зашквары", в которые попадали ее члены: за прошедший год были и скандальные переписки, и скрытая ото всех судимость нардепа Романа Иванисова, и сексуальный скандал нардепа Богдана Яременко, и незадекларированное имущество нардепа Александра Дубинского, и скандальные заявления относительно "детей низкого качества" от нардепа Галины Третьяковой, и сексистские комментарии лидера партии Александра Корниенко в адрес своей коллеги и многое другое.

Безусловно, утверждать, что мелкие скандалы сильно отразились на рейтинге партии, нельзя. Однако, как отмечает Петренко, если бы их не было, динамика падения рейтинга "Слуги народа" была бы меньшей.

Еще один фактор, отразившийся на позициях "Слуги народа", — пандемия коронавируса и последующий карантин. С одной стороны, недовольство украинцев было продиктовано усталостью от социальных ограничений и последствиями экономического кризиса, спровоцированного эпидемией. С другой — действиями власти.

Если изначально строгие карантинные ограничения способствовали росту рейтинга "Слуги народа", то, когда стало известно, что некоторые меры вроде запрета на прогулки в парках были несколько необоснованными (в чем признался и главный санврач Виктор Ляшко), их позиции пошли на спад, объясняет глава правления Всеукраинской региональной экспертно-юридической ассоциации влияния Алексей Буряченко. Сейчас, по мнению эксперта, рейтинг политсилы будет более-менее стабильным, однако следующее испытание для него наступит вместе с концом лета, когда перед руководством страны появится необходимость обеспечить безопасный и полноценный учебный процесс, особенно в преддверии прогнозируемой второй волны пандемии.

С подобными вещами, как отмечает Владимир Фесенко, столкнулась не только Украина. В мире уже появилось понятие "пост-ковидной политики": при выходе из карантина у части населения резко усиливаются негативные настроения, накапливается раздражение, которое выбрасывается и в политической сфере. В ряде стран это проявилось в виде протестных акций, в других — в падении рейтингов правящих партий и политиков.

Украинцы больше не доверяют президенту и его команде?

Впрочем, в происходящем вокруг провластной партии есть еще один интересный аспект, который отметили авторы социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года. Один из вопросов социологов касался того, насколько украинцы считают президента Владимира Зеленского и членов его команды честными и порядочными. Оказалось, что только 9% считают, что такими являются и президент, и его команда. 40,5% респондентов считают, что сам Зеленский — честный и порядочный, но этого нельзя сказать о большинстве его команды. И еще 33% считают, что честными и порядочными не являются ни президент, ни его команда. По словам научного руководителя Фонда "Демократические инициативы", профессора политологии Киево-Могилянской академии Алексея Гараня, 33% — это, по сути, весь оппозиционный электорат. Однако, в сумме выходит, что почти 73% украинцев не считают команду президента ни честной, ни порядочной, подчеркивает эксперт.

Более того, как отмечает Гарань, за прошедший год кардинальные изменения произошли и в настроениях украинцев.

"В сентябре 2019 года, согласно результатам опроса Фонда "Демократические инициативы", 57% опрошенных считали, что страна движется в правильном направлении, и это был заоблачный результат. Сейчас 61% считает, что страна движется в неправильном направлении, и это зеркальная перемена позиций. Тогда была общественная эйфория, но сейчас все поменялось", — говорит Гарань.

Кроме того, отрицательным стал и баланс доверия к Зеленскому. По данным социологов, сейчас президенту доверяют 44% украинцев, что делает его политиком с наивысшим уровнем доверия. Однако, о недоверии ему заявили уже 49% респондентов.

Как "Слуга народа" будет спасаться

На пресс-конференции, посвященной году работы монобольшинства в Верховной Раде, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко огласил серьезные планы политсилы на местных выборах: делегировать кандидатов во все громады по стране, увеличить в 1000 раз количество фракций и определять повестку дня для местной власти в течение последующей ее каденции.

"Можно говорить о рейтингах, об их уменьшении, большом, не большом, как-то накладывать на текущую политическую ситуацию. Но давайте будем признавать, что на сегодняшний день политическую повестку дня в стране держит президент, его фракция монобольшинства, Кабмин, сформированный этой фракцией. И мы уверены, что 25 октября количество членов во фракции "Слуги народа" немного увеличится, в 1000 раз примерно, по стране, и следующие 5 лет адженду местной власти также будут держать фракции партии "Слуга народа", вокруг которых сформируется большинство в местных советах", — заявил он.

По его словам, политсила намерена выдвинуть своих кандидатов в 1 460 громад, а во всех областных центрах — побороться за должности мэров. Представить этих кандидатов Корниенко пообещал в течение двух недель. А также отметил, партия будет ждать общественного отзыва по всем кандидатам.

"У нас есть областные партийные организации, и они дальше формируют стратегию в каждой области, — сказал Корниенко, — Но как бы там ни было, мы держим руку на пульсе по большим городам, областным центрам, областным советам, поскольку это важно, это продолжение нашей центральной политики, воплощение политики президента и партии "Слуга народу" на местах. Мы, конечно, планируем и целимся в то, чтобы в каждом областном совете и городском совете областных центров были созданы большинства вокруг партии "Слуга народа" и мы могли дальше продвигать повестку дня, но уже на местном уровне".

Впрочем, по мнению политических экспертов, воплотить такие амбициозные планы на практике политсиле вряд ли удастся. Главная причина этого — специфика местных выборов, состоящая в том, что при выборе управленца на местах его партийная принадлежность далеко не всегда имеет значение. Большую роль в этом процессе играет личность кандидата, его репутация, узнаваемость и потенциальная польза для конкретной громады.

Кроме того, несмотря на то, что парламентские рейтинги "Слуги народа" в контексте местных выборов не стоит трактовать однозначно, но все же они задают тенденцию уровня поддержки политсилы. На практике это означает, что у "Слуги народа" есть шанс "зайти" практически во всех регионах страны.

"Мы можем оценивать шансы "Слуги народа" в разбивке по макрорегионам — Запад, Восток, Центр, Юг, — объясняет Владимир Фесенко, — На сегодняшний день "Слуга народа" — единственная партия, которая имеет хорошие шансы провести своих депутатов в местные советы во всех регионах страны".

Более того, на сегодняшний день "Слуга народа" — это единственная политсила, которой может удастся охватить всю страну. При этом, о полноценной победе и формировании монобольшинства по регионам речь не идет, отмечает Фесенко.

Что нужно сделать "Слуге", чтобы получить максимальный результат на выборах?

По большому счету, ответ на этот вопрос упирается в две составляющих — адаптацию к специфике каждого региона, настроениям в нем и правильным выбором кандидата. Как отмечает Фесенко, дела у "Слуги народа" лучше всего обстоят на юге страны и в центральных областях. В западных регионах страны отношение к политсиле более критичное, и ей придется к этому подстраиваться. Более того, различаются настроения в русскоязычных и украиноязычных регионах, а также в крупных городах и сельской местности. Все это "Слуге народа" нужно будет учитывать при построении кампании.

С другой стороны, пропрезидентская политсила уже обеспечила себе некоторый бонус в виде изменений в Избирательный кодекс, говорит Алексей Гарань.

"Первое, на что пошла команда Зеленского в целом — максимально партизировала эти местные выборы. Я считаю, это очень манипулятивная игра в пользу партии власти. Если раньше выборы были партийными в городах с населением более 90 тысяч, а теперь — более 10 тысяч. И это очень нечестная игра. На уровне местного самоуправления большую роль играют не только партийные бренды, но и личности, люди, которые проявили себя как хозяйственники, активисты и так далее. Теперь команда Зеленского привязывает все к партии. Они пытаются играть на том, что еще есть доверие значительно части граждан к Зеленскому — его уровень у него наивысший, 44%. "Слуги" хотят привязаться к этому рейтингу Зеленского", — говорит Гарань.

Тенденцию с трансляцией благожелательного отношения украинцев к Зеленскому на его партию отмечает и Фесенко. И свою роль в процессе играет портрет избирателей действующего президента — это неполитизированные молодые люди, которые поддерживают его как "своего", пока избиратели старшего поколения разочаровываются и уходят к другим политикам.

Второй важный аспект избирательной кампании для "Слуги народа" — выбор кандидатов. По мнению Гараня, политсила будет делать ставку на известных на местах людей, которые смогут активно вести кампанию. При этом, подбирать их "Слуга народа" будет не по идеологическому, ценностному принципу, а исходя из того, сможет ли конкретный человек победить и будет ли он лояльным к команде президента.

И опять же, в процессе этого выбора свою роль сыграет партизация процесса, предусмотренная новым Избирательным законодательством. Как отмечает Игорь Петренко, в таких обстоятельствах потенциальные кандидаты будут обращать пристальное внимание на политические силы, которые смогут преодолеть 5% избирательный барьер. И вариантов у них будет два: парламентские партии, кроме непроходного "Голоса", и местные политические проекты, у которых, как правило, есть высокий рейтинг и которые ассоциируются либо с мэрами, либо с городами, либо с региональными проектами. В такой ситуации многое в успехе "Слуги народа" будет зависеть от того, насколько они смогут привлечь в свои ряды людей, у которых есть доверие и рейтинг, говорит Петренко.

"Думаю, что с одной стороны будет использоваться тот же тезис, что и в прошлом — необходимость обновления власти на местном уровне, но он будет работать там, где сейчас непопулярные руководители, — отмечает Фесенко, — Но это может быть использовано не везде. Там, где есть достаточно популярные мэры, им, думаю, нужно, как и раньше, использовать фактор Зеленского, то есть делегировать во власть "людей Зеленского". Его сторонники могут за это проголосовать".

Более того, по словам экспертов, "Слуга народа" может использовать потенциал партии при власти в контексте раскрутки кандидатов, а также попробовать получить поддержку регионального крупного бизнеса и финансово-промышленных групп, заинтересованных в том или ином регионе.

Еще один фактор, который может сыграть на руку "Слуге народа" на местных выборах — это ведение нестандартной кампании и построение коммуникации с избирателями через интернет и соцсети, отмечает Фесенко. Впрочем, подобные "фишки" сработают в больше степени с жителями городов, нежели сельской местности. И, по словам Фесенко, это вполне закономерно, ведь электорат Зеленского и его партии как раз сосредоточен в городах. По словам эксперта, избиратели в сельской местности — это изначально не среда "Слуги народа", поэтому инструменты взаимодействия с ними политсиле еще придется поискать.

При этом, как подчеркивает Алексей Буряченко, нынешняя избирательная кампания, по сути, из-за пандемии уже лишена классических избирательных технологий, в частности, полевых — "от дверей до дверей", раздачи листовок, мероприятий для электората. Если подробные вещи, направленные на непосредственное взаимодействие кандидата и избирателей, и будут работать, то далеко не в полном объеме. И, как отмечает Буряченко, ситуация обстоит так, что избирательная кампания-2020 по сути станет "битвой" внешней рекламы, телевидения и интернета.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua