Дубинский распродает свои автомобили на аукционе

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский перед новогодними праздниками переписал часть квартир и автомобилей на мать Аллу Березовскую и жену Лесю Цибко. Уже 8 февраля 2020 года он объявил аукцион на эти машины. Об этом сообщает проект Центра противодействия коррупции Pep.org.ua со ссылкой на информацию из реестра прав на недвижимое имущество и реестр транспортных средств.

Еще в октябре 2019 года Дубинский владел 11 автомобилями, 7 из которых — Mercedes-Benz. В конце декабря 2019 года нардеп начал переписывать имущество на жену и мать.

В частности, 27 декабря 2019 года он переписал на мать четыре Mercedes-Benz, Volkswagen и Honda. На следующий день он подарил матери еще одну Mercedes-Benz, которая стала 11 машиной в автопарке Аллы Березовской. На жену Дубинский переписал один из своих автомобилей Mercedes-Benz 2009 года выпуска.

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Уже в начале февраля 2020 года Дубинский объявил о продаже 3 "мерседесов", переписанных на мать в декабре, и двух BMW, принадлежавших ей раньше.

"Похоже, Дубинский готовится к декларированию имущества. Перед продажей он переписал машины на маму, которая не обязана декларироваться. Соответственно, если она подарит ему деньги или имущество, Дубинскому не нужно будет объяснять происхождение средств на подарки от мамы-пенсионерки", — комментирует юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

В то время, как Дубинский пополнял автопарк мамы, она подарила ему еще два Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser. А уже в начале 2020 года Дубинский приобрел внедорожник Cadillac Escalade 2010 года выпуска за 1,1 млн грн. Сейчас Дубинский владеет 5 автомобилями.

Кроме автомобилей, Дубинский переписал на маму и квартиру в ЖК "Французский квартал" (цены подобных квартир в этом ЖК — от 3 млн грн), двухкомнатную квартиру в новостройке на проспекте академика Глушкова (стоимость подобных квартир — 1,65 млн грн) и квартиру улице Набережно-Крещатицкая (по словам Дубинского, ее стоимость в 2014 году составляла 100 тысяч долларов). Он также подарил ей часть квартиры на улице Семеновской.

А 3 января 2020 года депутат сообщил, что продал один из своих самых дешевых автомобилей — Subaru Impreza WRX STI 2002 года выпуска за 161 тысячу грн. Он также публично заявил как на собственной странице в Facebook, так и на своей странице депутата, что отдает эти деньги на лечение больных детей.