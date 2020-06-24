"Мы получаем детей низкого качества" — Третьякова о рожающих ради компенсаций (ВИДЕО)

В украинском политикуме — очередной скандал. Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных и семьях, которые нуждаются в материальной помощи рождаются дети "низкого качества".

Видео с ее выступлением было опубликовано в социальной сети Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", — считает народная избранница.

Она привела пример Великобритании и Сингапура, где принимают жесткие меры для борьбы с безработными.

"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, — ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", — сказала Третьякова.

По словам народного депутата, все кто не встает каждый день "на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы готовить своих иждивенцев" не могут относить себя к достойной жизни.

На скандальное заявление "слуги народа" уже отреагировали в постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин. Как сообщает "Новое время", комиссия опубликовала заявление в котором назвала позицию нардепа "антисоциальной и антигуманной" и потребовала ее отставки.