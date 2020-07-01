Местные выборы-2020: как на них влияет коронавирус, фальстарты кандидатов и закон

Местные выборы в Украине должны состояться через 4 месяца, но уже сейчас политические игроки предпринимают первые шаги в этом процессе — проводят социологические замеры, нарабатывают стратегию кампании. Отдельные потенциальные кандидаты уже даже развернули работу с избирателями, направленную на свою узнаваемость. Однако, пока вопросов к процессу остается множество, начиная от изменений в Избирательный кодекс, которые сейчас нарабатывает Верховная Рада и заканчивая тем, состоятся ли вообще местные выборы в намеченный срок.

Delo.ua разбиралось в том, на каком этапе избирательной кампании находится сейчас страна и чего можно ожидать от местных выборов-2020.

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Два аспекта

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Эта дата голосования предусмотрена Конституцией, и подготовка к нему идет полным ходом. Впрочем, еще в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускал, что выборы могут быть отложены, если в стране будет усугубляться эпидемиологическая ситуация и введен полный карантин.

По официальной статистике, на днях в Украине был зафиксирован антирекорд по количеству обнаруженных заболевших COVID-19, но на данный момент в стране действует адаптивный карантин. Более того, позиция правительства заключается в том, что пока нет ни причин, ни возможностей для переноса выборов. Да и в целом Конституция Украины четко определяет условия, при которых выборы в стране не могут состояться — это введение правового режима либо военного положения, либо чрезвычайного положения, подчеркивает председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. При нынешних обстоятельствах вероятность того, что местные выборы все же не состоятся 25 октября, эксперт оценивает как крайне небольшую.

Второй аспект, касающийся нынешней избирательной кампании, состоит в том, что Верховная Рада, прежде чем официально дать старт избирательной кампании, должна еще наработать ряд изменений в новое избирательное законодательство, вступившее в силу 1 января 2020 года. Соответствующий проект закона 3485 парламент в первом чтении принял 4 июня. Сейчас законодательную инициативу ко второму чтению готовит рабочая группа из депутатов, представителей государственных органов и местного самоуправления, неправительственных организаций, ученых и экспертов в сфере избирательного права.

Всего к законопроекту подано 3 906 правок, но в целом они носят технических характер и направлены на устранение неточностей и правовых коллизий, возникших при принятии нового избирательного законодательства. Кроме того, ко второму чтению депутаты намерены пересмотреть размер залога для кандидатов на выборах и снизить порог, необходимый для проведения выборов по партийным спискам. Речь идет о том, что в населенных пунктах с количеством избирателей до 90 тысяч выборы будут проходить по мажоритарке. В тех, где избирателей больше — по партийным спискам. Законодатели рассматривают варианты снижения этого "порога" избирателей до 15 тысяч, хотя пока цифра окончательная.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что такие правки в Избирательный кодекс действительную будут иметь "косметический" характер. Как отмечает директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк, кардинально правила кампании они не изменят. С этим мнением согласен и Алексей Кошель. С другой стороны, как отмечает председатель КИУ, ключевые вопросы к Избирательному кодексу, которые не позволяют ему стать полноценной реформой избирательного законодательства, так и остаются нерешенными. В частности, по мнению экспертов КИУ, законодательство в этой сфере должно урегулировать вопросы отчетов о поступлениях и расходах средств со счетов избирательный фондов в онлайн формате, существенно ограничить влияние политической рекламы, которая влияет не только на качество кампании, но и на ее стоимость. Сейчас, по словам Кошеля, 70-80% средств, которые тратят субъекты избирательного процесса — это реклама.

"Также мы увидели, что закон предусматривает, что для того, чтобы двигаться по избирательному списку, необходимо набрать количество голосов, которое будет не меньше, чем 25% избирательной квоты. Говоря другими словами, та система, которую предлагает Кодекс, больше похожа на систему с закрытыми списками, чем открытыми. В этом состоит существенная проблема. Мы считаем, что именно эти изменения должны быть приняты, но пока они в парламенте не обсуждаются, и у меня есть большие сомнения, что будут. Пока парламент принимал избирательное законодательство исходя из собственных политических выгод", — говорит эксперт.

Тем не менее, даже технические правки, которые до сих пор не приняты, уже сейчас влияют на неофициальный ход кампании. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, отсутствие окончательных правил проведения местных выборов тормозит процесс подготовки главных игроков. Более того, на данный момент не известны даже конкретные будущие кандидаты от ведущих политических сил.

Старт все же был

На сегодняшний день избирательная кампания-2020 находится на первом этапе — технологическом. Это означает, что политические игроки определяют ее стратегию и проводят социологические замеры по регионам и оценивают рейтинги, объясняет Андрей Миселюк.

"С прикладной точки зрения, есть закономерности, которые нужно рассчитать: от первоначального разворачивания штабов до мобилизации своих сторонников в день голосования. Поэтому, если говорит о том, что сейчас происходит — это первые шаги, — говорит эксперт, — Пока речь не идет о полевой работе, о рекламе в СМИ. Сейчас стартовал первый этап — технологический. Уже в июле будет начинаться переход к следующей фазе, подразумевающий уже работу и "полевиков", и агитаторов, и медикампанию".

Впрочем, отдельные потенциальные кандидаты уже приступили к более активной непосредственной работе с избирателями, и это негативный фактор. По большому счету, в июле, августе и начале сентября — до тех пор, пока кампания не начнется официально, — такие кандидаты смогут легально покупать голоса избирателей, и нормы действующего законодательства этот процесс остановить не могут, говорит Алексей Кошель.

"Я считаю, что такой фальстарт — это очень плохо, это нечестно, это неравные условия для кандидатов и это возможные существенные нарушения принципов избирательной кампании. Но, к сожалению, из года в год мы видим подобную ситуацию. Я сторонник того, что нужно предусматривать законодательные механизмы для таких случаев — чтобы избирательное законодательство распространялось на потенциальных кандидатов …. Сейчас, к сожалению, до 5 сентября, пока не стартует избирательная кампания, и, более того, до того времени, пока кандидат не будет зарегистрирован как субъект избирательного процесса, он может позволять себе любые действия, даже те, которые лежат в плоскости нарушения этики, морали, но все же отвечают нормам действующего законодательства", — говорит эксперт.

Например, некоторые приемы, которые используют потенциальные участники выборов, являются технологиями подкупа — например, вручение подарков медикам или закупка песка для детских площадок. Да, такие действия того или иного кандидата закон не нарушают, однако по сути они ничем не отличаются от той же раздачи бесплатной гречки, говорит эксперт.

При этом, подобная активность и технологии, которые используют потенциальные кандидаты, скорее играют в им "минус", нежели в "плюс". С одной стороны, они обеспечивают большую узнаваемость, но на выборах им нужна не она, а голоса, и с этим могут быть проблемы, говорит Кошель.

Особенности кампании-2020

Исходя из сложившихся обстоятельств, избирательная кампания в 2020 году будет иметь ряд особенностей. В первую очередь, это избирательная система. Так, выборы по открытым спискам по сути станут экспериментом, говорит Владимир Фесенко. Сама по себе система будет сложной и для избирателей, и для подсчета голосов, ведь выбирать нужно будет отдельно и партию, и кандидата. На первом этапе это создаст сложности для самих участников выборов, ведь они столкнутся с конкуренцией на внутрипартийном уровне. Преимущество в ней будет за теми, кто более известен в своей регионе и у кого есть больше ресурсов для раскрутки, объясняет эксперт. И фактор ресурса будет иметь решающее значение в том числе и из-за крупных избирательных округов, для работы на которых нужно будет значительно больше денег.

С другой стороны, со сложностями столкнутся и избиратели. В первую очередь, из-за сложного бюллетеня для голосования. По прогнозам Алексея Кошеля, десятки процентов избирателей могут сделать ошибки, не разобравшись в нем.

Еще одна сложность, которую отмечает эксперт, это сокращение финансирования избирательной кампании. Большая часть денег, которые государство тратит на выборы — это финансирование членов окружных и участковых избирательных комиссий. Поэтому, если его не будет, работу членов комиссий, вероятно, будут оплачивать политические партии и кандидаты. В результате она уйдет почти в 100%-ную "тень", а зависимость членов комиссий от субъектов избирательного процесса значительно усилится, говорит Кошель.

По мнению эксперта, финансирование избирательной кампании не только нельзя сокращать, но и наоборот нужно увеличивать, особенно в силу того, то выборы пройдут под угрозой второй волны пандемии. И учесть в таких обстоятельствах нужно множество факторов — от того, как будут голосовать болеющие люди и те, кто находится на самоизоляции до того, сколько литров дезинфицирующего средства понадобится для каждого из 33 тысяч избирательных участков в стране, объясняет он.

А что с рейтингами?

Особенность местных выборов заключается в том, что избиратели охотнее отдают свои голоса кандидатам, которых они знают "в деле", чьи профессиональные качества, опыт и пользу для конкретного населенного пункта они могут оценить на практике. Поэтому, результаты такого волеизъявления в целом могут отличаться от распределения симпатий избирателей на выборах в парламент. Тем не менее, рейтинги партий, которые будут бороться за голоса избирателей, задают тенденцию этого процесса.

В частности, согласно результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 24 мая по 4 июня, провластная партия "Слуга народа" теряет свои позиции — проголосовать за нее готовы 28% респондентов из числа тех, кто определился со своими симпатиями. Как отмечает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, такой результат демонстрирует значительное падение рейтинга политсилы, ведь ранее уровень ее поддержки был в пределах 43% избирателей.

В то же время, свои позиции наращивают оппозиционные политические силы "Европейская солидарность" (16,2%) и "оппозиционная платформа — За життя" (17,7%). К тому же на политической арене появляются новые игроки, которые могут "выстрелить" на местном уровне. Свою роль в такой расстановке сил сыграла и эпидемия коронавируса, объясняет Гарань.

"Фонд "Демократические инициативы" проводил опрос региональных экспертов. Все они говорят о том, что наиболее эффективными являются люди, которые действуют на местном уровне — либо общественные организации, либо волонтерские объединения, благотворительные фонды, бизнес, и местная власть. То есть общий фон такой: местная власть действовала более эффективно и адекватно, нежели центральная. И это, конечно, усложняет ситуацию для Владимира Зеленского", — говорит эксперт.

Исходя из всех особенностей местных выборов, прогнозировать их результат сложно. По мненирю эксперта, на востоке страны получить хороший результат может "ОПЗЖ", а на западе — национально-демократические партии. К тому же, многое будет зависеть и от того, как "Слуга народа" будет вести коммуникацию с избирателями этих регионов. В то же время, наиболее неопределенными остаются прогнозы относительно результатов выборов в центре и на юге страны, отмечает эксперт.

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Дарья Нинько, специально для Delo.ua