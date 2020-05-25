"За майбутнє": за чьи интересы поборется новая партия во главе с Игорем Палицей

Народные депутаты из парламентской группы "За майбутнє" объявили о создании одноименной партии и планах пойти с ней на местные выборы. Возглавил новую политсилу Игорь Палица — народный депутат, экс-глава Одесской облгосадминистрации и близкий соратник олигарха Игоря Коломойского. И именно последний станет, по сути, конечным бенефициаром от деятельности "За майбутнє", уверены политические эксперты.

О создании новой партии ее представители объявили 20 мая. И сразу задекларировали — "За майбутнє" намерена участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

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"Как депутаты-мажоритарщики, мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому пойдем на местные выборы и будет работать над изменениями для всей страны. Люди должны знать, что они — хозяева на своей земле", — заявил лидер партии нардеп Игорь Палица.

Напомним, что Игорь Палица — народный депутат трех созывов Верховной Рады. В действующий сейчас парламент от избрался по округу №22 (Луцк). До получения мандата он был председателем Волынского областного совета, ранее — возглавлял Одесскую областную администрацию.

До создания новой политической силы Палица входил в состав политсовета партии "УКРОП". Среди его партийных соратников — нардеп Тарас Батенко и Ирина Констанкевич, которые тоже входят в депутатскую группу "За майбутнє". Не остался в стороне и олигарх Игорь Коломойский, поддерживавший в свое время "УКРОП", отмечают политические эксперты. По мнению директора Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрея Миселюка, при желании бизнесмен сможет оказывать едва ли не решающее влияние на деятельность этой партии.

"В последнее время у Коломойского пропал интерес к деятельности партии "УКРОП", следствием чего и стало закрытие ее центрального офиса в августе 2019 года. Коломойский 100% будет вкладываться в какие-либо партийные проекты на местных выборах и на будущих парламентский. Один из кандидатов в победу за внимание олигарха — "За майбутнє" — ведь ее возглавил один из его ближайших соратников Игорь Палица", — говорит эксперт.

Более того, по оценкам Миселюка, учреждение партии "За майбутнє" — это своеобразное переформатирование того же "УКРОПа". Лидеры старой партии вошли в новую, и это дает основания ожидать, что уже летом будет объявлено об их объединении. После этого "УКРОП", фактически, прекратит свою деятельность как самостоятельная единица, считает он.

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С другой стороны, на грядущих местных выборах члены новой партии смогут использовать уже имеющийся на местах ресурс, отмечает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Не имеет смысла Палицу и Коломойского рассматривать отдельно. Очевидно, что это их проект, и главным бенефициаром будет Коломойский. У них сейчас не было политической силы, ведь ситуация с "УКРОПОМ" не до конца понятна. Поэтому сейчас под местные выборы они создают новый проект "За майбутнє". Имея депутатскую группу в парламенте, они будут пытаться подтягивать региональные ячейки и таким образом зарабатывать себе популярность", — говорит он.

Тем не менее, в том, что электоральные симпатии к новой политсиле будут стремительно расти, эксперт сомневается. По словам Петренко, максимум, на которые "За майбутнє" может рассчитывать — победа в местных советах, где избиратели уже давно знают их представителей.

С другой стороны, как считает Миселюк, сильная сторона партии как раз в том, что в ее составе — влиятельные члены из ряда регионов, у которых есть ресурсы для эффективного участия в местных выборах. И это уже формирует большой потенциал партии "За майбутнє" на выборах в октябре.

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Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что политсила выступает за комбинированный подход к определению кандидатов на местных выборах. Так, кандидатами в местные советы могут быть представители политических партий, а в мэры — самовыдвиженцы.

Отметим, что ранее в информационном пространстве обсуждался вариант изменений в Избирательный кодекс, предусматривающий так называемую "партизацию власти". Речь шла об обязательстве для партий, которые пойдут на местные выборы, выдвигать кандидатов в 2/3 округах страны. Второй аспект касался введения 5%-го избирательного барьера. Его появление означало бы, что если политическая сила не набрала 5% голосов избирателей по стране, то и пройти в определенный городской совет ее представители не могут, даже если там победили. Третий — пойти на выборы самовыдвиженцем и без денежного залога кандидаты могли бы только в населенных пунктах, в которых не более 10 тысяч жителей.

Позднее в "Слуге народа" от таких идей открестились, заявив, что изменения в Избирательный кодекс будут иметь технический характер. Не допустить подобных ограничений, которые бы сильно помешали региональным политических проектам на местных выборах, пообещал и президент Владимир Зеленский.