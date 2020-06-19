"Партия с ограниченными перспективами": зачем мэры городов создали новую политическую силу

Мэры нескольких городов объявили о создании нового политического проекта — партии "Пропозиція", задекларировав своей целью не только участие в грядущих местных выборах, но и полноценное политическое представительство в будущем. Впрочем, по мнению экспертов, общенациональный уровень интересует в первую очередь мэра Днепра Бориса Филатова. Другие участники новой политсилы в первую очередь нацелены на то, чтобы с ее помощью не только переизбраться, но и провести в местные советы как можно больше "своих" депутатов.

Не "партия мэров"

Новую партию "Пропозиція" ее основатели презентовали 19 июня. В состав политсилы вошли мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Андрей Дяченко. Как сообщает издание "Новое время", в работе задействован и давний соратник Филатова и один из руководителей практически отжившей себя партии "УКРОП" Геннадий Корбан. По информации источника издания, он может возглавить предвыборный штаб новосозданной партии.

Презентация новостью не стала — слухи о создании политического проекта в условной форме "партии мэров" в украинском политикуме появились давно. Впрочем, участники новой политсилы заявляют, что такое определение некорректное, поскольку к сотрудничеству они готовы приглашать профессионалов из разных сфер.

"Мы не являемся "партией мэров", мы — партия профессионалов. Мы хотим, чтобы к нам присоединялись не только городские головы или депутаты Верховной Рады, а и лидеры общественного мнения, которые формируют и создают страну "снизу", — заявил на презентации партии мэр Николаева Александр Сенкевич, — Наша цель — создать партию, которая будет строить страну "снизу", с местного самоуправления. И кому как не нам знать, как лучше проложить трубу или сформировать бюджет".

Более того, основатели "Пропозиції" утверждают — партия создавалась не для того, чтобы обеспечить каждому из нынешних ее участников переизбрание на местных выборах 25 октября 2020 года, а для того, чтобы со временем получить представительство на высшем уровне власти. Тем не менее, первый "прицел" новой политсилы — именно местные выборы. И если их результат будет хорошим, то в более глобальных планах — парламентские выборы.

Ядром своей работы члены партии называют развитие местного самоуправления, расширение и повышение эффективности его модели, создание сильных громад как основы развития государства. Конкретную программу действий участники политсилы обещают представить позднее — на партийном съезде в июле. Но, по словам Филатов, в первую очередь в ней речь будет идти о завершении реформы децентрализации, ее углублении, расширении прав территориальных громад и в целом о распределении полномочий между центральной властью и управлением на местах.

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Ограниченные перспективы

Впрочем, выход на общенациональный уровень партии "Пропозиція" интересует только Бориса Филатова и его соратника Геннадия Корбана, который также задействован в создании этой политсилы, считает политолог Владимир Фесенко. Что же касается других ее членов, то их выбор будет зависеть как раз от результатов местных выборов. Однако, выиграют их далеко не все нынешние члены партии, уверен эксперт.

"На местных выборах у этой партии есть некоторые перспективы, хоть и ограниченные. Но не у всех ее отцов-основателей. Думаю, что у главного из них, Бориса Филатова, позиции в Днепре достаточно крепкие и ему этот партийный проект может помочь. Его близкий партнер Геннадий Корбан замахнулся на будущее — чтобы проект существовал и имел перспективу на парламентских выборах", — говорит он.

С другой стороны, утилитарная цель каждого из участников партии — использовать этот проект в помощь на местных выборах для того, чтобы не только переизбраться на посту, но и провести как можно больше депутатов в местные советы. Более того, многие главы городов рассматривают ее как условный "политический кооператив", который позволит им совместно противостоять центральной власти и защищать свои интересы, объясняет Фесенко.

"У них могут быть неплохие шансы в каждом из городов, которые они представляют, но общенациональный уровень вызывает вопросы, — говорит директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, — Местные выборы будут показателем, но даже если они получат там хороший результат, это не будет означать, что и на парламентских у них будет хорошее будущее … Популярность на местном уровне не конвертируется прямо пропорционально в популярность на общенациональном уровне".

Специфика местных выборов состоит в том, что избиратели голосуют за конкретного человека, которого они знают и который работает на пользу той или иной громады с бытовыми вопросами вроде асфальта или канализации. Любая ассоциация такого человека с политической силой играет ему в минус, объясняет эксперт. Но причастность к "Пропозиції", созданной управленцами на места, все же может сыграть им на пользу — каждый из них вроде и будет входить в одну партию, но ответственность все равно будет на нем, предполагает Петренко.

Но уже сейчас, как считает Фесенко, "Пропозиція" столкнулась с проблемой идеологической неопределенности — в то время, когда общество определяет их как "партию мэров", сами они такое позиционирование отвергают. В будущем к ней добавится необходимость для мэров выстраивать отношения с центральной властью. И если они все же будут оппозиционными (хотя пока члены партии такое позиционирование опровергают), то это создаст сложности в работе градоначальников, считает он.

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