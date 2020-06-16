Политика 1 час назад

Добкин намерен участвовать в выборах мэра Киева

Экс-нардеп Михаил Добкин заявил, что у него есть опыт, необходимый для управления столицей

Михаил Добкин. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net Михаил Добкин. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Михаил Добкин. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывший народный депутат и экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин заявил, что намерен баллотироваться в мэры Киева на местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "НАШ".

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"Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киев. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно", — заявил Добкин.

Ранее стало известно, что за пост городского главы Киева также могут побороться народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Николай Тищенко.

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В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября 2020 года, могут отложить из-за ужесточения карантина. По словам чиновника, проведение волеизъявления будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавируса.

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