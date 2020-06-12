Тищенко, как кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", устраивает Зеленского — эксперт

На сегодня группа народного депутата Николая Тищенко занимает лидирующие позиции в глазах президента в отличие от группы Коломойского, которая создает проблемы для Зеленского. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политический аналитик Игорь Петренко.

"Есть другая группа — это Тищенко. Да, у него есть определенные плюсы. Он единственный кандидат от "Слуги народа", который победил в Киеве. Хотя сам бренд "Слуги народа" давал всем неплохой старт. А он один, кто смог по Киеву победить. Если мы говорим, что Коломойский всегда создает проблемы Зеленскому, он от этого устал и не хочет поддержать Дубинского, возможно, и Ткаченко не хотел поддержать", — заявил Петренко.

Наличие скандалов и конфликтов вокруг Николая Тищенко эксперт связывает с тем, что Тищенко публично поддерживает Владимира Зеленского, чем устраивает его как возможный кандидат в мэры Киева.

"Здесь у Тищенко лидирующие позиции, он всегда публично показывает свою преданность президенту. Всем его идеям. Хотя и много есть скандалов, много вещей, скандалов, очевидно, что они кем-то подпитываются", — сообщил политический аналитик.

Как известно, народные депутаты фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Член фракции Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал обращение депутатов.

"Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", — сказано в заявлении депутатов фракции "Слуга народа".